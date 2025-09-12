Theo CNN, FBI ngày 11/9 đã công bố hình ảnh về nghi phạm trong vụ sát hại ông Charlie Kirk, được trích xuất từ camera an ninh trong khuôn viên trường đại học Utah Valley.

"Chúng tôi mong công chúng hãy giúp nhận diện đối tượng này. Tại hiện trường, các đặc vụ cũng đã thu được một khẩu súng trường, dấu giày, và dấu bàn tay của nghi phạm. Mọi thứ sẽ được phân tích kỹ lưỡng", Văn phòng FBI thành phố Salt Lake cho biết.

Trong hình ảnh được công bố, nghi phạm là một nam giới còn khá trẻ, mặc đồ đen, đội mũ bóng chày và đeo kính râm. Ở thời điểm hiện tại, FBI đã tiếp nhận hơn 130 nguồn tin từ người dân, và đang nhanh chóng xác minh.

Hình ảnh về nghi phạm sát hại nhà hoạt động người Mỹ Charlie Kirk. Ảnh: ABC News

Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ, FBI cũng treo thưởng 100.000 USD cho những ai cung cấp thông tin hữu ích giúp bắt giữ nghi phạm. Vụ tấn công nhắm vào ông Kirk đã gây chấn động nước Mỹ, gây ra những lo ngại sâu sắc về tình trạng "bạo lực chính trị".

Trong bài phát biểu tưởng niệm sự kiện 11/9, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về việc truy tặng Huân chương Tự do cho ông Kirk. Trước đó, ông Trump cũng yêu cầu treo cờ rủ trên toàn quốc đến ngày 14/9 để tưởng nhớ nhà hoạt động này.

Vào ngày 10/9, ông Kirk đã bị bắn vào cổ khi đang diễn thuyết trước các sinh viên ở Đại học Utah Valley. Đối tượng thực hiện vụ ám sát đã nổ súng từ một tòa nhà nằm cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi ông Kirk có bài phát biểu trước đám đông.

Ông Kirk là một trong những nhà hoạt động cánh hữu kiêm nhân vật truyền thông nổi bật nhất ở Mỹ, được coi là một đồng minh đáng tin cậy của Tổng thống Trump. Khi mới 18 tuổi, ông đã trở thành người đồng sáng lập tổ chức vận động bảo thủ phi lợi nhuận Turning Point USA.