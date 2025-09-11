Hãng thông tấn Al Jazeera cho hay, ông Kirk đã bị bắn vào cổ khi đang diễn thuyết trước các sinh viên ở Đại học Utah Valley. Đối tượng thực hiện vụ ám sát đã nổ súng từ một tòa nhà nằm cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi ông Kirk có bài phát biểu trước đám đông. Hiện chưa rõ vị trí nổ súng nằm trên mái hay từ cửa sổ tòa nhà.

Ông Charlie Kirk. Ảnh: The Charlie Kirk Show/Mạng xã hội X

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới vợ và gia đình Kirk. “Charlie Kirk vĩ đại và thậm chí là huyền thoại đã qua đời. Không ai hiểu hoặc có trái tim của giới trẻ tại Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi. Nhưng giờ đây anh ấy đã không còn ở bên chúng ta nữa”, nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Đôi nét về Charlie Kirk

Theo Al Jazeera, Kirk là một trong những nhà hoạt động cánh hữu kiêm nhân vật truyền thông nổi bật nhất ở Mỹ. Ông cũng được coi là một đồng minh đáng tin cậy của Tổng thống Trump. Khi mới 18 tuổi, Kirk đã trở thành người đồng sáng lập tổ chức vận động bảo thủ phi lợi nhuận Turning Point USA.

Trong những năm gần đây, tổ chức Turning Point USA của Kirk đã phát triển thành phong trào thanh niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ. Kirk đồng thời trở thành một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới những người có ảnh hưởng ủng hộ ông Trump. Thậm chí, Kirk còn được mô tả là gương mặt đại diện cho phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA).

Tổng thống Trump từng ghi nhận việc Kirk đã giúp lôi kéo nhiều cử tri trẻ và cử tri da màu ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm ngoái. Kirk cũng là một người ủng hộ ông JD Vance vào vị trí ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, khi ông Trump đang cân nhắc liệu có nên chọn ông Vance làm bạn đồng hành tranh cử hay không.

Ảnh: The Charlie Kirk Show/Mạng xã hội X

Ông Kirk là bạn thân của Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Trump. Ông từng là một thành viên trong phái đoàn Mỹ tới thăm Đảo Greenland của Đan Mạch hồi tháng 1 năm nay.

Theo tờ New York Times, Kirk chưa bao giờ theo đuổi một vai trò nào trong chính quyền Trump. Thay vào đó, ông đặt ra mục tiêu “định hình đảng Cộng hòa và rộng hơn là nền chính trị Mỹ”. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 năm nay, Kirk từng phát biểu: “Chúng tôi muốn thay đổi văn hóa”.

Phản ứng của giới chính trị gia Mỹ và nước ngoài

Vụ ám sát nhà hoạt động nổi tiếng Kirk đã gây chấn động chính trường, khi nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ cũng như các chính khách nước ngoài công khai lên án vụ việc trên mạng xã hội. Trong một bài viết hôm 10/9, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định không có chỗ cho kiểu bạo lực như vậy ở xứ sở cờ hoa. Ông Biden cùng vợ - Jill Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Kirk.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông Kirk đã bị sát hại do nói lên sự thật và bảo vệ sự tự do. “Tôi đã trò chuyện với ông ấy chỉ 2 tuần trước và mời ông ấy đến Israel. Thật buồn khi chuyến thăm đó không thể diễn ra”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, trong tuyên bố cùng ngày, tổ chức vận động Turning Point USA đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của ông Kirk và mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình ông “ở thời điểm hiện tại”.