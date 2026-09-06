Sau 5 năm mòn mỏi mong con, từng hai lần làm IVF ở Nhật Bản, nhưng cả hai lần chị Nguyễn Thị Huế (33 tuổi) không giữ được con. Ở lần thứ 3, chị Huế quyết định trở về Việt Nam, gửi gắm niềm tin vào nền y học nước nhà. Thế nhưng, quá trình mang thai lần 3 chỉ "bình yên" được khoảng thời gian ngắn, sau đó quá trình "giữ con" lại gặp trắc trở.

Chị Nguyễn Thị Huế (giữa) đưa con đến chào các y bác sĩ trước khi quay lại Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Thành

Ở tuần thai thứ 17 (sau khoảng 5 tuần về Việt Nam), chị Huế lại phát hiện tình trạng bất thường: Cổ tử cung đã mở 3cm, túi ối sa ra ngoài. Biết tình trạng rất nguy hiểm, chị lập tức đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được chỉ định vào Khoa sản bệnh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiên lượng tình trạng rất xấu, khi đó người mẹ chỉ biết lặng đi. Nhưng trước sự quyết tâm của gia đình và mong muốn giành giật lại sự sống cho thai nhi, ThS.BS Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa A4 đã quyết định đẩy đầu ối lên để khâu cổ tử cung.

Nghẹt thở quá trình giữ thai khi bị vỡ ối

Tưởng chừng vượt qua giai đoạn gian khó, đến tuần thứ 25, sóng gió lại ập đến khi chị Huế bất ngờ bị vỡ ối hoàn toàn. Trong phòng cấp cứu chuẩn bị cho ca sinh non, bác sĩ Phương sau khi đánh giá lại tình hình đã đưa ra quyết định tiếp tục theo dõi sát, nỗ lực kéo dài thai kỳ từng ngày, từng giờ.

Biết con vẫn còn quá nhỏ, chị Huế chỉ có một mong muốn duy nhất là cố gắng giữ con thêm được ngày nào hay ngày đó. Bởi ở tuổi thai này, thêm một ngày em bé ở trong bụng mẹ có thể là thêm một cơ hội để con trưởng thành hơn. Chị chấp nhận rủi ro, chấp nhận nguy hiểm có thể xảy ra với mình…

“Nỗi sợ mất con ngay trong bụng cứ lơ lửng như dao treo trên đầu, nhưng sinh con quá non thì cơ hội sống cũng mong manh nên tôi đành liều. Tôi quyết định không sinh con ngay và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm chỉ với khát khao duy nhất: Giữ con ở lại trong bụng mẹ thêm được ngày nào hay ngày đó”, chị Huế kể.

Những ngày tiếp theo là chặng đường căng như dây đàn với chị Huế. Khi đó, các cơn gò dồn dập cùng nguy cơ nhiễm trùng cao buộc các bác sĩ phải áp dụng phác đồ tối ưu, kết hợp kháng sinh mạnh. Cũng thời điểm đó, chồng chị Huế vẫn ở xứ người nên một mình chị ôm nỗi lo sợ thắt lòng. Tuy nhiên, mỗi lần tiếng tim thai đập rộn ràng qua máy siêu âm, người mẹ như được tiếp sức, nhủ lòng phải kiên cường vì con.

ThS.BS Trương Minh Phương bế em bé sau 11 tháng chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Tuấn Thành

“Tôi nằm bất động trên giường bệnh ròng rã hai tuần liền. Ngay cả việc ăn uống cũng trong tư thế nằm, vì chỉ sợ một cử động nhỏ sẽ làm dòng nước ối mong manh trôi ra ngoài”, chị Huế nhớ lại.

Đúng 27 tuần, những cơn co chuyển dạ dồn dập báo hiệu "cuộc chiến" kéo dài 10 tuần đã đi đến giới hạn. Khi đó, bác sĩ Phương đã đỡ đẻ thành công, đón bé gái nặng 1,2kg cất tiếng khóc chào đời vào ngày 13/9/2025. Niềm vui đó như vỡ òa khi từ một thai kỳ đứng trước nguy cơ mất con ở tuần 17, chị Huế đã được làm mẹ.

Đến nay, sau 11 tháng được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của mẹ, em bé đã lớn lên khỏe mạnh, cứng cáp hơn. Ngày 5/9, trước ngày lên đường trở lại Nhật Bản đoàn tụ cùng chồng, chị Huế bế con trở lại khoa A4 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã giúp chị vượt qua những ngày tháng chông gai, giữ bé ở lại với gia đình.