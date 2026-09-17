Thương mại song phương Trung Quốc - Nga vượt 240 tỷ USD vào năm 2024. Ảnh: VCG

“Trung Quốc tiến hành hợp tác kinh tế và thương mại với các quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi”, hãng tin Anadolu dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

Ông Quách Gia Côn cho biết như vậy khi được hỏi về dự luật của Quốc hội Mỹ, trong đó áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin cùng các tài phiệt, doanh nghiệp nhà nước và các công ty nước ngoài hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, ông Quách nhấn mạnh rằng “hợp tác của Trung Quốc không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không nên bị gián đoạn dưới sự cưỡng ép của bất kỳ bên thứ ba nào”. “Chúng tôi luôn phản đối việc áp dụng quyền tài phán ngoài lãnh thổ không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông nói.

Thương mại song phương Trung Quốc - Nga đã tăng trưởng trong những năm qua, vượt 240 tỷ USD vào năm 2024. Phần lớn hoạt động thương mại giữa hai nước được thực hiện bằng đồng nội tệ.

Hạ viện Mỹ hôm 16/9 đã thông qua dự luật với tỷ lệ 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, trong đó có hàng chục nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu cùng các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Dự luật hiện được chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành. Dự luật sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đã thông báo cho Mỹ về những hệ quả của việc thông qua đạo luật trừng phạt Nga và Iran, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ viết: "Chính phủ Ấn Độ đã ghi nhận việc Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran. Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến tiếp theo liên quan đến vấn đề này. Ấn Độ vẫn kiên định cam kết đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung và dựa trên những diễn biến của thị trường”.