Tổng thống Mỹ Trump (trái) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: EPA

Theo các nguồn tin của The Atlantic, John Coale - đặc phái viên của ông Trump về Belarus đã trình bày ý tưởng này với Tổng thống Mỹ vài tháng trước. Đề xuất kêu gọi Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với nền kinh tế Nga, từ đó có thể mở đường cho các thỏa thuận thương mại liên quan đến dầu mỏ, dầu diesel, đất hiếm và nhiều hàng hóa khác của Nga.

The Atlantic cho biết sáng kiến vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa từng được công bố trước đây. Theo tạp chí, ông Coale đã thử cách tiếp cận đó tại Belarus và với sự cho phép của Tổng thống Trump, phái viên này dự định áp dụng cách tương tự với Nga. Ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẵn sàng mua phân bón kali từ Belarus.

Ông Coale nói: "Tất cả những điều này đều hướng tới khả năng đạt được hòa bình". Ông lập luận việc tăng cường tương tác và gia tăng các thỏa thuận trao đổi về kinh tế, tù nhân hoặc các vấn đề khác có thể dần đưa hòa bình tới gần hơn. Phái viên này cho hay: "Quan hệ kinh tế thường dẫn đến sự bình thường hóa".

Ông Coale dự kiến phối hợp sáng kiến với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Tuy nhiên, The Atlantic nhận định cách tiếp cận này có thể khiến Ukraine, các nước châu Âu và nhiều đồng minh của ông Trump tại Quốc hội Mỹ phản đối.

Moscow nhiều lần cáo buộc các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có những biện pháp hạn chế của Mỹ áp đặt lên Nga là "bất hợp pháp". Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng dù số lượng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đạt mức kỷ lục nhưng không mang lại hiệu quả, đồng thời gây thiệt hại cho những bên áp đặt chúng.