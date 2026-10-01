Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh các binh sĩ nước này thực hành đổ bộ tấn công một lực lượng đối địch giả định nằm sâu trong vùng Bắc Cực.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Cuộc diễn tập chiến thuật trên do một đơn vị thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga thực hiện trên một hòn đảo thuộc quần đảo Sedov ở biển Kara tại Bắc Cực. Theo kịch bản diễn tập, một nhóm vũ trang đã cố thủ trên đảo và binh sĩ Nga phải tiến hành chiến dịch tìm và diệt.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của một nhóm trinh sát Nga được trực thăng Ka-29 đưa lên đảo để theo dõi đối thủ giả định và phối hợp điều chỉnh hỏa lực pháo binh của hải quân từ một tàu tuần tra. Nhóm trinh sát được một nhóm tấn công đổ bộ hỗ trợ. Họ rời tàu đổ bộ để lên đảo trên các xe địa hình DT-10PN "Vityaz", loại xe được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực.

Đài RT dẫn tuyên bố hôm 30/9 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng này đã chiếm thành công đầu cầu và nhanh chóng tiến vào khu vực được chỉ định, đồng thời phát hiện và vô hiệu hóa tất cả các loại mìn cũng như thiết bị nổ tự chế trên đường đi.

Nga sở hữu đường bờ biển dài nhất tại Bắc Cực, với chiều dài hơn 24.000km. Moscow nhiều lần khẳng định việc bảo vệ lợi ích tại khu vực này là ưu tiên hàng đầu và đã mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây nhằm đáp trả “các động thái thù địch” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu, đồng thời phát triển Tuyến đường biển phía Bắc.

Đây là tuyến đường hàng hải ngắn nhất nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương với Bắc Âu. Mặc dù việc sử dụng hành lang này còn hạn chế do điều kiện khắc nghiệt và khó khăn trong việc tiếp cận, nhưng tầm quan trọng tiềm năng của nó đang ngày càng gia tăng do các cuộc khủng hoảng kéo dài trên nhiều tuyến đường huyết mạch toàn cầu.

Moscow đang mở rộng đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu phá băng thông thường để tạo thuận lợi cho tàu chở hàng lưu thông ở Tuyến đường biển phía Bắc. Sự biến đổi khí hậu trong những năm tới được dự báo sẽ khiến tuyến đường này trở nên hấp dẫn hơn đối với hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế.