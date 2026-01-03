Trao đổi với VietNamNet, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận thông tin mình chia tay CLB Ngân hàng Công thương sau 2 năm gắn bó, chính thức dẫn dắt tân binh Hà Nội từ mùa giải 2026. Bản hợp đồng của thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội bóng Thủ đô có thời hạn 3 năm.

HLV Tuấn Kiệt là bản hợp đồng quan trọng nhất mà đội bóng Thủ đô theo đuổi thời gian qua, và hai bên tìm được tiếng nói chung đạt về các điều khoản.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có bến đỗ mới sau SEA Games. Ảnh: S.N

Việc CLB Hà Nội mời HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi "ghế nóng" không ngoài mục đích giúp đội tân binh giải VĐQG 2026 đua vô địch. Ngoài vị trí thuyền trưởng, đội bóng này liên tục đưa về những bản hợp đồng "bom tấn" như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thuý, Nguyễn Khánh Đang... Đây đều là những học trò ruột của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở ĐTQG.

Dù đội bóng được đầu tư mạnh về lực lượng, có tham vọng lớn, tuy nhiên theo chiến lược gia sinh năm 1976, trước mắt CLB Hà Nội phấn đấu lọt vào top dẫn đầu. Là nhà cầm quân có nhiều năm kinh nghiệm, ông Kiệt muốn hướng tới những giá trị bền vững, bài bản như đào tạo trẻ, kế hoạch phát triển đội bóng...

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng dẫn dắt nhiều đội bóng đạt thành tích tốt trong quá khứ, gần nhất cùng Ngân hàng Công thương cán đích ở vị trí thứ 4 giải VĐQG 2025.

Đặc biệt với vai trò HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông giúp lứa VĐV Bích Tuyền, Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Khánh Đang... gặt hái nhiều thành công trong hơn 2 năm qua, trong đó đáng chú ý là tấm vé dự World Cup 2025 và mới đây suýt đánh bại "chị đại" Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33.

