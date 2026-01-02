Bản hợp đồng được quan tâm nhất trước mùa giải 2026 là Vi Thị Như Quỳnh chính thức được chốt lại. Theo đó, chủ công sinh năm 2002 đầu quân cho tân binh Hà Nội. Chi tiết hợp đồng không được hai bên tiết lộ, nhưng chắc chắn Như Quỳnh nhận được mức lương cao nhất từ trước tới nay.

Trước đó, tuyển thủ Việt Nam có nhiều năm thi đấu cho CLB Quảng Ninh, sau đó khoác áo Ngân hàng Công thương theo dạng hợp đồng cho mượn. Với việc đầu quân cho CLB Hà Nội, tay đập 24 tuổi có cơ hội chinh phục nhiều danh hiệu khi đội bóng Thủ đô đặt tham vọng lớn sau khi lên hạng.

Như Quỳnh chính thức đầu quân cho CLB Hà Nội. Ảnh: S.N

Ngay sau Như Quỳnh, bản hợp đồng giữa CLB Hà Nội và libero Khánh Đang cũng chính thức được chốt lại. Khánh Đang chính là mảnh ghép quan trọng với đại diện Thủ đô trong mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Về phần mình, sau 10 năm gắn bó với VTV Bình Điền Long An, Khánh Đang viết tâm thư chia tay đội bóng miền Tây: "Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến CLB và Ban lãnh đạo vì luôn tin tưởng, tạo điều kiện để tôi được cống hiến và trưởng thành trong suốt thời gian qua. Chúc đội bóng thành công và đạt được nhiều thành tích trong tương lai".

Khánh Đang chia tay VTV Bình Điền Long An sau 10 năm gắn bó.

Ngoài Vi Thị Như Quỳnh và Khánh Đang, dự kiến trong một vài ngày tới CLB Hà Nội tiếp tục công bố thêm những bản hợp đồng "bom tấn" mang tên Lê Thanh Thúy và 2-3 tuyển thủ khác. Đội bóng Thủ đô chưa bao giờ có sự đầu tư mạnh tay và tham vọng lớn như mùa giải 2026.

Cũng liên quan tới thị trường chuyển nhượng làng bóng chuyền Việt Nam, đồng đội của Bích Tuyền là Lưu Thị Huệ nói lời chia tay với CLB nữ Ninh Bình. Bến đỗ mới của tay đập này nhiều khả năng là Thanh Hóa.

Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 diễn ra từ 6/4 đến 19/4/2026 tại NTĐ Đông Anh (Hà Nội) cho cả nội dung nam và nữ. Vòng 2 và VCK được tổ chức vào cuối năm, tách riêng theo từng nội dung. Các đội nữ thi đấu từ ngày 14/10 đến 25/10/2026 tại Vĩnh Long, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11/2026 tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM.

