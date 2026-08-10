Xe số sàn ngày càng phổ biến ít hơn tại châu Âu khi người tiêu dùng chuyển sang xe số tự động và xe điện. Vì vậy, số người thi bằng lái xe số tự động cũng tăng lên. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Anh, người thi đỗ bằng lái xe số tự động sẽ không được phép điều khiển xe số sàn.

Hiệp hội Ô tô Anh (AA) đang đề xuất một chương trình học chuyển đổi lái xe số tự động sang số sàn ngắn hơn. Ảnh: Carplus

Nếu muốn chuyển sang lái xe số sàn, họ phải thực hiện lại toàn bộ bài thi sát hạch. Nhưng giờ đây, Hiệp hội Ô tô Anh (AA) đang đề xuất một chương trình học chuyển đổi ngắn hơn.

Chủ tịch AA Edmund King cho rằng quy định này chưa thực sự công bằng với những người lái xe, nhất là khi họ đã hoàn thành bài kiểm tra chỉ dành cho xe số tự động nhưng sau đó phát sinh nhu cầu đột xuất cần sử dụng xe số sàn.

Theo tờ The Telegraph, ông King nhận định: "Hầu hết người lái xe số tự động có thể nhanh chóng có được kỹ năng lái xe tốt. Do đó, việc yêu cầu họ mất nhiều tháng học và chờ thi lại chỉ để có thể sử dụng một chiếc xe số sàn là không cần thiết."

Thay vì thi lại toàn bộ bài kiểm tra, Chủ tịch AA đề xuất người lái xe số tự động chỉ cần tham gia một buổi học chuyển đổi kéo dài khoảng 1 giờ với một người hướng dẫn là đủ điều kiện trước khi được cấp phép lái xe số sàn.

Trong buổi học này, người lái sẽ được hướng dẫn các kỹ năng đặc thù của xe số sàn như sử dụng bàn đạp côn, sang số, khởi hành ngang dốc và kiểm soát xe khi thay đổi cấp số. Giải pháp này cũng có thể giúp giảm áp lực cho hệ thống sát hạch lái xe vốn đang quá tải tại Anh, nơi học viên có thể phải chờ nhiều tháng để có lịch thi.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Anh hiện chưa có kế hoạch thay đổi quy định. Cơ quan này khẳng định bất cứ ai muốn lái xe số sàn vẫn phải vượt qua bài thi dành riêng cho loại xe này.

Anh không phải quốc gia duy nhất áp dụng quy định hạn chế bằng lái theo loại hộp số. Phần lớn các nước châu Âu, cùng Úc, Nhật Bản và Trung Quốc, đều có những quy định tương tự. Có nghĩa là việc thi đậu bằng lái xe số tự động sẽ giới hạn bạn chỉ được lái xe số tự động.

Trong khi đó, Mỹ và Canada có cách tiếp cận khác. Bằng lái ô tô thông thường cho phép người sở hữu điều khiển cả xe số tự động lẫn xe số sàn, bất kể họ sử dụng loại xe nào khi thi sát hạch.

Nhiều quốc gia quy định việc thi đậu bằng lái xe số tự động sẽ giới hạn chỉ được lái xe số tự động. Ảnh: Carscoops

Đề xuất của AA vì thế có thể được xem là giải pháp trung gian: người lái vẫn phải học kỹ năng vận hành xe số sàn, nhưng không nhất thiết phải thi lại toàn bộ bài kiểm tra.

Trong bối cảnh xe số sàn ngày càng thu hẹp thị phần, câu hỏi đặt ra là liệu một buổi học chuyển đổi kéo dài 1 giờ có đủ để người đã có bằng lái xe số tự động làm quen với xe số sàn hay vẫn cần một bài thi riêng để bảo đảm an toàn?

Theo Carscoops

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!