Khi giai đoạn sản xuất tiến gần hơn, hàng loạt thông tin chi tiết về chiếc iPhone gập (còn được gọi là iPhone Fold) bắt đầu xuất hiện, kéo theo đó là những bản dựng ngày càng hoàn thiện và sát với thực tế hơn.

Hình ảnh dựng mẫu iPhone gập (còn được gọi là iPhone Fold). Ảnh: Ice Universe

Mới đây, nguồn tin công nghệ uy tín @Ice Universe đã công bố những bức ảnh dựng được tạo ra dựa trên những thông tin mới nhất, trong đó AI đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình dung thiết kế. Sau nhiều lần tinh chỉnh, những hình ảnh này được đánh giá là mô tả chân thực nhất cho đến hiện tại về chiếc iPhone gập mà Apple đang chuẩn bị trình làng.

Thiết kế khác lạ so với phần còn lại của thị trường

Theo các rò rỉ từ nhiều nguồn đáng tin cậy, iPhone gập sẽ mang một triết lý thiết kế khá “lạ” so với các mẫu máy gập hiện nay. Khi mở ra, thiết bị có tỷ lệ ngang nhiều hơn dọc, rộng hơn thay vì cao hơn như các smartphone gập kiểu quyển sách trên thị trường.

Màn hình ngoài được cho là sẽ khá nhỏ, chủ yếu phục vụ những tác vụ nhanh như xem thông báo, kiểm tra giờ hoặc phản hồi những tương tác cơ bản. Tuy vậy, nó vẫn đủ khả năng hoạt động như một chiếc điện thoại thông thường khi cần.

Điều Apple nhắm đến dường như là trải nghiệm gần với iPad, một không gian hiển thị rộng, lý tưởng cho việc chạy ứng dụng iPadOS hoặc các ứng dụng được tối ưu hóa theo phong cách tablet.

Nếu đúng như kỳ vọng, đây sẽ là điểm khác biệt lớn giúp iPhone gập mang phong cách sử dụng hoàn toàn mới.

Dựa trên những thông tin hiện có, các chuyên gia đánh giá loạt ảnh dựng lần này rất gần với thiết kế cuối cùng của sản phẩm. Nếu có điểm chưa trọn vẹn thì có lẽ là kích thước màn hình phụ bên ngoài, hình ảnh dựng cho thấy màn hình này hơi lớn hơn so với thông số rò rỉ trước đó, vốn cho rằng nó khoảng 5,49 inch.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là nếp gấp. Trong ảnh dựng, có thể thấy một đường gợn nhẹ chạy ngang theo phần gập của màn hình. Dù Apple được cho là đã nỗ lực tối đa để loại bỏ hoàn toàn nếp gấp, các nguồn tin nội bộ cho biết hãng vẫn chưa thể đạt đến mức “phẳng tuyệt đối”. Tuy vậy, bản lề của iPhone gập được mô tả là tiên tiến nhất hiện nay, giúp nếp gấp mờ nhất có thể, ít gây khó chịu khi sử dụng.

Tranh cãi về thiết kế: người yêu – kẻ ghét

Vấn đề lớn nhất của iPhone màn hình gập có lẽ nằm ở cảm nhận cá nhân. Với nhiều người, thiết kế này mang lại sự khác biệt và hiện đại, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đây không phải là dạng thiết bị hấp dẫn.

Ngay cả nhiều tín đồ Apple từng rất háo hức cũng bắt đầu “nguội” bớt sau khi các bản thiết kế bị rò rỉ. Kiểu dáng ngang, màn hình ngoài nhỏ và định hướng sử dụng giống tablet khiến một bộ phận người dùng cảm thấy chưa thực sự phù hợp với nhu cầu.

Tuy vậy, điều thú vị là không chỉ Apple nhìn thấy tiềm năng ở kiểu thiết kế này. Samsung, hãng dẫn đầu thị trường điện thoại gập, được cho là cũng đang chuẩn bị một mẫu máy gập có triết lý tương tự. Điều này gián tiếp cho thấy cấu trúc thiết kế mà iPhone Fold theo đuổi không phải ngẫu nhiên, mà có thể trở thành một hướng đi mới của toàn ngành.

Lịch sử đã chứng minh, nhiều xu hướng ban đầu bị nghi ngờ nhưng sau khi Apple tham gia, chúng nhanh chóng trở thành chuẩn mực. Có thể iPhone gập cũng sẽ lặp lại kịch bản đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận thay đổi này và chắc chắn vẫn sẽ có những người quyết định “đứng ngoài cuộc”.

Dù đồng tình hay không với thiết kế, không thể phủ nhận chiếc iPhone Fold sắp tới là một trong những sản phẩm táo bạo nhất mà Apple từng phát triển trong nhiều năm qua. Nó đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng từ smartphone truyền thống sang thế hệ thiết bị lai, nơi điện thoại và máy tính bảng giao thoa.

Từ những gì được tiết lộ cho đến hiện tại, người dùng có quyền kỳ vọng vào một thiết bị cao cấp, hoàn thiện tinh xảo, phần mềm tối ưu sâu và trải nghiệm mang đậm dấu ấn Apple. Và giống như nhiều sản phẩm mang tính “cách mạng” trước đây, iPhone gập có thể sẽ vừa tạo ra tranh cãi, vừa làm thay đổi cách chúng ta sử dụng điện thoại trong tương lai.

(Theo PhoneArena)