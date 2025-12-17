Thay vì mang đến một bước nhảy vọt đúng nghĩa cho toàn bộ dải sản phẩm, “gã khổng lồ” Hàn Quốc dường như đang lựa chọn một chiến lược gây tranh cãi: cố tình “kìm hãm” các mẫu Galaxy S26 và S26+ để làm nổi bật Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra được “đỡ đòn” bằng cách hy sinh các mẫu thường

Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ là chiếc flagship Samsung đáng mua nhất trong năm tới. Tuy nhiên, điều này không hẳn vì nó vượt trội so với các đối thủ năm 2026, mà bởi Samsung đang khiến các mẫu tiêu chuẩn trở nên kém hấp dẫn hơn để Ultra không bị lu mờ.

Những nâng cấp được đồn đoán cho Galaxy S26 và S26+ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bản Galaxy S26 tiêu chuẩn dự kiến sở hữu màn hình 6,3 inch lớn hơn đôi chút, chip xử lý mới, dung lượng lưu trữ khởi điểm tăng lên 256GB và viên pin 4.300mAh lớn hơn.

Máy cũng có thể mỏng hơn một chút, nhưng lại nặng hơn so với thế hệ trước. Những thay đổi này nghe có vẻ tích cực, song vẫn quá khiêm tốn nếu xét trong bối cảnh một thế hệ sản phẩm mới.

Trong khi đó, Galaxy S26+ thậm chí còn “đìu hiu” hơn. Theo các rò rỉ, model này chỉ được trang bị chip mới và có thể nặng hơn một chút, gần như không có cải tiến đáng kể nào khác để tạo sự khác biệt.

Galaxy S26 Ultra tốt hơn, nhưng chưa đủ đột phá

So với hai người anh em còn lại, Galaxy S26 Ultra rõ ràng là “kẻ chiến thắng” trong nội bộ dòng S26.

Theo PhoneArena, thiết bị này được kỳ vọng sẽ sở hữu vật liệu màn hình cao cấp hơn, công nghệ bảo vệ quyền riêng tư trên màn hình, chip xử lý mạnh mẽ hơn, tốc độ sạc có dây và không dây nhanh hơn, thân máy gọn gàng tinh tế, các tính năng AI mới lạ cùng hệ thống camera được nâng cấp phần cứng.

Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ: đặt cạnh Galaxy S25 Ultra, S26 Ultra lại không mang đến trải nghiệm vượt trội một cách rõ rệt. Galaxy S25 Ultra vốn đã không phải là một bước tiến quá lớn so với thế hệ trước, nên việc chỉ cải thiện nhỏ giọt ở S26 Ultra khiến sức hút của model này suy giảm đáng kể trong cuộc đua flagship toàn cầu.

Trong bối cảnh iPhone 18 Pro cùng hàng loạt flagship Android khác của năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ, Galaxy S26 Ultra có nguy cơ bị lép vế.

Việc Samsung chỉ đưa ra những cải tiến tối thiểu khiến hãng vô tình “đẩy” người dùng cao cấp sang lựa chọn của đối thủ.

Thực tế, nhóm khách hàng chính mà Galaxy S26 Ultra nhắm tới có lẽ chỉ là những người không muốn rời khỏi hệ sinh thái Samsung hoặc Android.

Trớ trêu thay, chính sự yếu thế của Galaxy S26 và S26+ lại càng làm nổi bật Ultra, nhưng đồng thời cũng phơi bày chiến lược thiếu cân bằng của Samsung.

Có nên bỏ qua Galaxy S26?

Theo một số nguồn tin, Samsung từng có kế hoạch nâng cấp camera cho các mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, áp lực chi phí đã buộc hãng phải thay đổi quyết định vào phút chót.

Điều đáng nói là dù chỉ là bản nâng cấp nhỏ, dòng Galaxy S26 được dự đoán vẫn sẽ có giá bán cao hơn so với Galaxy S25.

Nguồn tin nổi tiếng Ice Universe cho rằng Samsung đang “đi lạc đường” khi đặt lợi nhuận lên trên cấu hình và trải nghiệm người dùng.

Dĩ nhiên, Galaxy S25 hiện vẫn là một trong những smartphone tốt nhất trên thị trường. Ngay cả với những cải tiến khiêm tốn, Galaxy S26 vẫn có thể vượt trội hơn nhiều đối thủ khác.

Nhưng nếu Samsung tiếp tục duy trì chiến lược nâng cấp nhỏ giọt, thương hiệu này có nguy cơ đánh mất vị thế và sự liên quan trong phân khúc cao cấp – nơi người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn cho số tiền họ bỏ ra.

Trong cuộc chơi flagship khốc liệt của năm 2026, việc “tự làm yếu” sản phẩm của mình để một model tỏa sáng có thể là con dao hai lưỡi và Samsung đang đứng trước bài toán khó về niềm tin của người tiêu dùng.

