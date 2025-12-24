Việc Samsung tiếp tục trung thành với viên pin 5.000mAh năm thứ bảy liên tiếp rõ ràng không phải là điều được lòng người dùng. Những phản ứng ban đầu từ cộng đồng công nghệ cho thấy Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship cao cấp nhất sắp tới của Samsung, đang phải đối mặt với làn sóng hoài nghi lớn chưa từng thấy.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Các cuộc thăm dò do PhoneArena thực hiện đã cho ra những kết quả khá “đau đầu” đối với Samsung. Hàng nghìn người tham gia bày tỏ sự thất vọng rõ rệt.

Sạc nhanh, chip mới vẫn không đủ “đã”

Theo truyền thống, dòng Ultra mỗi năm luôn thu hút sự chú ý nhiều nhất. Đó là nơi Samsung dồn những công nghệ đỉnh cao: hệ thống camera tiên tiến nhất, pin dung lượng lớn nhất trong hệ Galaxy, màn hình tốt nhất, chipset mạnh nhất và hàng loạt tính năng “đỉnh” khác.

Thế nhưng, với Galaxy S26 Ultra, bức tranh lại hoàn toàn trái ngược. Theo kết quả thăm dò, không có một tính năng nào thực sự đủ sức khiến đa số người dùng cảm thấy hứng thú. Điều này phản ánh một sự mệt mỏi rõ ràng với cách Samsung đang nâng cấp dòng flagship cao cấp của mình.

Cụ thể, tới 54,02% người tham gia khảo sát cho biết không có bất kỳ nâng cấp nào được đồn đoán là quan trọng đối với họ.

Trong danh sách các tính năng được đưa ra, sạc nhanh 60W, vốn được kỳ vọng sẽ là điểm sáng, lại chỉ đứng đầu với chưa tới 15% tổng số phiếu. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới xếp sau với khoảng 12%, trong khi sạc không dây Qi2 cùng phụ kiện nam châm chỉ thu hút được 10,34%.

Các tính năng khác như kết nối vệ tinh hay thiết kế được làm mới gần như “mất hút” trong bảng khảo sát, với tỷ lệ lần lượt dưới 7% và thậm chí dưới 3%. Điều này cho thấy những cải tiến mang tính gia tăng, nhỏ giọt không còn đủ sức thuyết phục người dùng cao cấp – nhóm khách hàng vốn sẵn sàng chi nhiều tiền nhưng cũng đòi hỏi nhiều hơn.

Rõ ràng, người dùng đang mong chờ những thay đổi mang tính bước ngoặt, chứ không phải các nâng cấp an toàn và quen thuộc.

Pin giậm chân tại chỗ và nỗi lo camera

Việc pin tiếp tục “giậm chân tại chỗ” ở mức 5.000mAh khiến không ít người thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc đã tiến rất xa với pin 6.000–7.000mAh. Thậm chí, những tin đồn về việc camera có thể bị “hạ cấp” cũng khiến nhiều fan công nghệ không khỏi ngỡ ngàng.

Hình ảnh phác hoạ mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: AndroidHeadline

Dù Samsung có áp dụng thêm bao nhiêu cải tiến phần mềm để tối ưu pin đi nữa, thực tế vẫn khó thay đổi: một chiếc flagship năm 2026 với pin 5.000mAh khó lòng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ sở hữu dung lượng pin vượt trội.

AI vẫn chưa đủ sức tạo cú hích

Một cuộc thăm dò khác tập trung vào AI trên thiết bị cho thấy bức tranh còn ảm đạm hơn. Gần 47% người tham gia cho rằng AI đang bị thổi phồng quá mức và không phải là lý do đủ mạnh để họ mua điện thoại mới.

Khoảng 31% nói rằng họ chỉ cân nhắc nâng cấp nếu AI thực sự hữu ích trong các tác vụ hằng ngày.

Đáng chú ý, gần 23% còn khẳng định thẳng thừng rằng không có AI nào có thể bù đắp cho phần cứng yếu hoặc thiếu nâng cấp đáng kể. Điều này cho thấy người dùng ngày càng tỉnh táo hơn trước các chiến dịch marketing tập trung quá nhiều vào AI, trong khi phần cứng lại không có đột phá tương xứng.

Người dùng trung thành còn, nhưng không phải số đông

Khi được hỏi liệu các tính năng mới có đủ sức thuyết phục họ mua Galaxy S26 Ultra hay không, gần 50% trả lời là không. Khoảng 30% vốn đã có ý định mua và nay cảm thấy hào hứng hơn, trong khi chỉ 12% cho biết những nâng cấp này khiến họ đổi ý, chọn S26 Ultra thay vì mẫu khác dự định mua vào năm 2026.

Một nhóm nhỏ khác cho biết họ chưa có kế hoạch nâng cấp hoặc đơn giản là không sử dụng điện thoại Galaxy. Tất cả cho thấy một thực tế là chỉ còn nhóm fan trung thành vẫn hào hứng, còn phần lớn người mua tiềm năng thì tỏ ra lạnh nhạt.

Công bằng mà nói, Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ là một chiếc điện thoại tốt nếu xét trên mặt bằng chung. Tuy nhiên, với mức giá dự kiến khởi điểm khoảng 1.300 USD, thuộc hàng đắt đỏ nhất thị trường, việc giới thiệu quá ít nâng cấp thực chất khiến nó trở nên thiếu sức hút.

Nếu Samsung còn tăng giá, bài toán “đáng mua” của S26 Ultra sẽ càng trở nên nan giải hơn. Trong bối cảnh đó, Galaxy S26 Ultra không hẳn là một thảm họa, nhưng rõ ràng đang đứng trước nguy cơ trở thành một cú hụt hơi nếu Samsung không sớm mang tới những thay đổi thực sự táo bạo.

(Theo PhoneArena, Macworld)