Mùa thu năm sau, Apple được kỳ vọng sẽ trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đáng chú ý hơn, lần đầu tiên trong lịch sử, một mẫu iPhone gập có thể gia nhập đội hình sản phẩm.

Dòng iPhone tiếp theo vẫn còn cách vài tháng nữa mới ra mắt, nhưng với những ai đã bắt đầu mơ mộng về việc nâng cấp, việc “soi” các tin đồn sớm chưa bao giờ là quá sớm.

Mẫu iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Face ID ẩn dưới màn hình: cuộc cách mạng ở mặt trước

Tin đồn này đã xuất hiện từ khá lâu, nhưng gần đây một nguồn rò rỉ có độ tin cậy cao đã khiến nó trở nên thuyết phục hơn: iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ được trang bị Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Dynamic Island, đặc trưng quen thuộc trên dòng Pro kể từ iPhone 14 Pro, sẽ chính thức bị khai tử.

Dĩ nhiên, Apple vẫn cần một lỗ cắt cho camera selfie. Tuy nhiên, camera trước được cho là sẽ chuyển sang góc trên bên trái với thiết kế “đục lỗ” nhỏ gọn hơn.

Đây sẽ là thay đổi lớn nhất ở mặt trước của iPhone kể từ khi iPhone X ra mắt năm 2017, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch và đắm chìm hơn.

Camera nâng cấp mạnh mẽ với khẩu độ biến thiên

Ở mặt lưng, Apple dường như đang chuẩn bị cho một bước tiến đáng kể về nhiếp ảnh. Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ sở hữu camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ biến thiên, lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện trên iPhone.

Với ống kính khẩu độ biến thiên, camera có thể tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào tùy theo bối cảnh chụp.

Kết quả là ảnh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng và độ sâu trường ảnh mỏng hơn khi chụp trong môi trường nhiều ánh sáng, mà không cần người dùng can thiệp thủ công.

Đối với những người đam mê nhiếp ảnh, đây có thể là một “vũ khí” thực sự đáng giá.

Nút Camera Control được thiết kế lại

Nút Camera Control, một tính năng mới gây nhiều tranh luận, cũng được cho là sẽ có sự thay đổi. Apple có thể loại bỏ khả năng cảm ứng và phản hồi rung, chỉ giữ lại thao tác dựa trên lực nhấn.

Sự điều chỉnh này nhằm giải quyết một phiền toái phổ biến là các thao tác vuốt vô tình khiến người dùng khó kiểm soát khi chụp ảnh hoặc quay video.

Với thiết kế mới, việc sử dụng nút camera sẽ trở nên chính xác và có chủ đích hơn, trong khi vẫn giữ được các chức năng cốt lõi.

Pin lớn hơn cho bản Pro Max

Thời lượng pin luôn là mối quan tâm hàng đầu và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ có bước cải thiện rõ rệt. Các báo cáo sớm cho thấy mẫu máy này sẽ được trang bị pin lớn hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Apple chưa công bố dung lượng cụ thể, nhưng chỉ cần một mức tăng khiêm tốn cũng đủ mang lại thời gian sử dụng dài hơn, đặc biệt với những người dùng cường độ cao.

Màn hình LTPO+ mượt hơn, tiết kiệm điện hơn

Cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ sử dụng màn hình LTPO+ thế hệ mới, phiên bản nâng cấp của công nghệ LTPO hiện tại. Các tấm nền này được kỳ vọng hỗ trợ tần số quét cao hơn trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Mặt trước của iPhone 18 Pro có thể trông giống như thế này, nếu Dynamic Island thực sự biến mất. Hình ảnh được tạo ra bằng AI với Gemini

Điều đó đồng nghĩa với các chuyển động mượt mà hơn, cuộn trang trơn tru hơn, hiệu ứng nhanh nhạy hơn, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng pin tốt hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

18 Pro Max có thể trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ trước đến nay

Việc tăng dung lượng pin cũng kéo theo một hệ quả là trọng lượng. Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể nặng hơn 240g, vượt qua iPhone 13 Pro Max và 14 Pro Max, cả hai đều nặng đúng 240g.

Sự gia tăng trọng lượng này cho thấy Apple sẵn sàng hy sinh một chút về độ nhẹ để ưu tiên thời lượng pin và sức mạnh tổng thể, thay vì chạy theo xu hướng siêu mỏng như trước đây.

Dung lượng lưu trữ “khủng” cho người dùng chuyên nghiệp

Dòng iPhone 18 Pro được cho là sẽ bắt đầu với tùy chọn 256GB và có thể lên tới mức 2TB.

Đây là con số rất ấn tượng, đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên chụp ảnh, quay video 4K hoặc 8K, làm việc với các tệp ProRes RAW, hay sử dụng nhiều ứng dụng nặng cùng lúc.

Trong bối cảnh các tính năng AI ngày càng “ngốn” dung lượng, việc mở rộng bộ nhớ trong có thể giúp nhiều hơn cho người dùng chuyên sâu.

Modem “cây nhà lá vườn” của Apple thay thế Qualcomm

Một thay đổi mang tính chiến lược khác có thể xuất hiện trên iPhone 18 là modem C2 do chính Apple phát triển. Con chip này được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn modem của Qualcomm, tiếp nối modem C1 từng xuất hiện trên iPhone 16e.

Modem C2 được cho là sẽ cải thiện hiệu năng mmWave, tăng cường khả năng kết hợp băng tần và tối ưu hiệu suất năng lượng.

Điều này hứa hẹn mang lại tốc độ 5G nhanh hơn, ổn định hơn, đồng thời giảm mức tiêu thụ pin ngay cả khi sử dụng dữ liệu cường độ cao.

Mặt lưng đồng nhất và tinh tế hơn

Apple cũng được cho là đang tinh chỉnh thiết kế mặt lưng để đạt độ liền mạch cao hơn. Trên iPhone 17 Pro, phần kính phục vụ sạc không dây đôi khi không khớp hoàn hảo về màu sắc với khung nhôm, tạo ra sự lệch tông nhẹ.

iPhone 18 Pro có thể khắc phục điều này bằng cách đồng bộ tốt hơn giữa kính và kim loại.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Vids 4u / YouTube)

Trước đó từng có tin đồn về mặt lưng bán trong suốt, nhưng hiện tại mục tiêu dường như chỉ là một thiết kế gọn gàng, tinh tế và cao cấp hơn, thay vì tạo hiệu ứng “nhìn xuyên thấu”.

Con chip 2nm đầu tiên của Apple

Cuối cùng, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ ra mắt cùng chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm (N2) thế hệ mới của TSMC. Trong khi dòng iPhone 17 sử dụng chip A19 trên tiến trình 3nm, bước nhảy này hứa hẹn mang lại cải tiến rõ rệt.

Các báo cáo ban đầu cho rằng A20 Pro có thể tăng khoảng 15% hiệu năng thuần, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện tới 30%. Kích thước transistor nhỏ hơn cũng đồng nghĩa với việc ít tỏa nhiệt hơn và thời lượng pin tốt hơn, giúp iPhone 18 Pro vừa mạnh mẽ hơn, vừa hiệu quả hơn.

Nhìn tổng thể, dựa trên những thông tin rò rỉ và lời đồn từ giới nội bộ, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đang dần hiện lên như một bước tiến lớn thực sự.

Apple dường như sẵn sàng đưa ra những quyết định táo bạo về thiết kế, hiệu năng, pin, kết nối và camera, những yếu tố có thể biến nó thành một trong những mẫu flagship ấn tượng nhất của năm 2026.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)