Nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone gập - iPhone Fold đầu tiên của mình vào mùa thu năm 2026, cùng thời điểm với dòng iPhone 18 Pro.

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, Apple đang chậm tiến độ trong quá trình phát triển iPhone Fold. Ảnh một concept iPhone Fold

Tuy nhiên, dù kế hoạch công bố có thể vẫn được giữ nguyên, việc đưa sản phẩm đến tay người dùng lại là một câu chuyện khác.

Các vấn đề trong khâu sản xuất và mở rộng dây chuyền có thể khiến iPhone Fold bị chậm trễ đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Nguồn cung iPhone Fold có thể hạn chế

Theo một báo cáo nghiên cứu mới từ nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, Apple đang chậm tiến độ trong quá trình phát triển iPhone Fold.

Dù nhiều khả năng hãng vẫn sẽ công bố thiết bị này trong nửa cuối năm 2026, nhưng việc giao hàng có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến tỷ lệ hoàn thiện linh kiện và quá trình tăng tốc sản xuất hàng loạt.

Những khó khăn này có thể dẫn đến tình trạng nguồn cung cực kỳ hạn chế trong những tháng đầu sau khi ra mắt.

Ông Ming-Chi Kuo cho rằng sự kết hợp giữa sản lượng thấp và nhu cầu rất cao sẽ khiến iPhone Fold rơi vào tình trạng khan hàng, ít nhất là cho đến cuối năm 2027.

Với một sản phẩm hoàn toàn mới và mang tính biểu tượng như iPhone gập, đây rõ ràng là kịch bản mà Apple không hề mong muốn.

Ming-Chi Kuo là một trong những nhà phân tích được đánh giá cao nhất khi nói đến Apple, nhưng nhận định mới nhất của ông lại mâu thuẫn với một số thông tin trước đó.

Trước đây, có tin cho rằng iPhone Fold đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu và chuyển sang bước kiểm tra tiền sản xuất.

Ngay sau đó, một báo cáo khác khẳng định Apple chỉ còn tinh chỉnh vài chi tiết nhỏ trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Chưa dừng lại ở đó, các bản vẽ CAD bị rò rỉ cũng xuất hiện, cho thấy kích thước cụ thể của thiết bị. Những thông tin này từng khiến nhiều người tin rằng iPhone Fold đã ở rất gần giai đoạn hoàn thiện.

Tuy nhiên, nếu đánh giá của Ming-Chi Kuo là chính xác, Apple có thể vẫn đang gặp những rào cản kỹ thuật lớn hơn dự đoán ban đầu.

Thiết kế gập khác biệt và tham vọng “không nếp gấp”

Theo các tin đồn hiện tại, iPhone Fold sẽ sở hữu thiết kế dạng cuốn sách, với màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong lên tới 7,7 inch.

Điểm mà Apple đặc biệt chú trọng là khả năng mở ra một màn hình lớn gần như không có nếp gấp, điều mà các đối thủ Android vẫn chưa giải quyết triệt để.

Theo các nguồn tin, iPhone Fold của Apple sẽ ra mắt với tỷ lệ khung hình rộng bất thường. Ảnh: iPhone-Ticker

Chính tham vọng này cũng có thể là nguyên nhân khiến quá trình sản xuất trở nên phức tạp. Việc tạo ra một màn hình gập bền bỉ, phẳng và đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Apple đòi hỏi công nghệ cao và tỷ lệ lỗi thấp, điều không hề dễ dàng ở giai đoạn đầu.

Không ngạc nhiên khi iPhone Fold được dự đoán sẽ trở thành chiếc iPhone đắt đỏ nhất từ trước đến nay, với mức giá dao động từ 2.000 đến 2.500 USD.

Trong lúc Apple còn đang loay hoay với bài toán sản xuất, các đối thủ của hãng không hề đứng yên.

Huawei, thương hiệu đang thống lĩnh thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc, vừa trình làng Mate X7 và dự kiến sẽ ra mắt Pura X2 vào đầu năm tới.

Samsung cũng đang chuẩn bị cho Galaxy Z Fold 8, kế thừa thành công vang dội của Galaxy Z Fold 7.

Ngoài ra, Motorola được đồn đoán sẽ tung ra một mẫu điện thoại gập dạng sách vào năm 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple sẽ bước vào một sân chơi đã khá đông đúc, nơi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và kỳ vọng cũng cao hơn rất nhiều.

Bất kỳ sai sót nào về nguồn cung hay chất lượng đều có thể khiến iPhone Fold mất lợi thế ngay từ đầu.

iPhone Fold chắc chắn là một trong những chiếc smartphone được mong chờ nhất năm 2026. Tuy nhiên, nếu Apple không đảm bảo đủ số lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, màn ra mắt này có thể nhanh chóng biến thành một cú trượt dài.

Đặc biệt trong bối cảnh Apple vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau những thất vọng xoay quanh Apple Intelligence và iPhone Air, một thất bại nữa sẽ là đòn giáng mạnh vào hình ảnh đổi mới của hãng.

Vì vậy, dù phải trì hoãn giao hàng, Apple có lẽ sẽ ưu tiên sự ổn định và hoàn thiện hơn là vội vàng. Với iPhone Fold, Apple đơn giản là không có chỗ cho sai lầm.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)