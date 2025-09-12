Chia sẻ với VietNamNet, hai anh em cựu học sinh lớp 12 chuyên Pháp của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) chia sẻ rất vui song không quá bất ngờ bởi điểm xét tuyển đại học của cả hai cũng "xêm xêm" nhau, trong khi đăng ký các nguyện vọng và thứ tự cũng giống hệt nhau.

Đức Anh cho hay, cả hai anh em trúng tuyển vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội bằng phương thức xét điểm học bạ. Sau quy đổi, Nguyễn Đức Anh đạt 26,52 tổng điểm xét tuyển; còn em trai Nguyễn Duy Anh đạt 26,72 điểm và cả hai cùng trúng tuyển ở nguyện vọng thứ 11 vào ngành Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản).

Anh em sinh đôi Nguyễn Đức Anh (trái) và Nguyễn Duy Anh. Ảnh: NVCC,

Sau khi nhập học, biết cả hai là anh em sinh đôi, Trường ĐH Xây dựng đã tạo điều kiện để Đức Anh và Duy Anh học chung 1 lớp.

Như vậy, Đức Anh và Duy Anh tiếp tục nối dài chuỗi "học cùng lớp" suốt từ mầm non cho đến đại học.

“Cả hai anh em có học lực cũng ngang nhau nên cùng đặt những nguyện vọng giống nhau và những nguyện vọng phía trên toàn để những trường top, dạng nguyện vọng ‘mơ ước’. Gia đình và chúng em đã hội ý và thống nhất đăng ký nguyện vọng xét tuyển giống nhau để nếu trượt thì cùng trượt, nếu đỗ thì cùng đỗ để vào học cùng 1 trường cho thuận tiện ăn ở, sinh hoạt”, Đức Anh chia sẻ.

Duy Anh cho hay, có lẽ 2 anh em cùng trúng tuyển vào cùng ngành học bởi kết quả học tập của cả hai ở các môn Toán; Vật lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật cũng ngang ngửa nhau.

“Chúng em rất vui bởi việc hai anh em trúng tuyển vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có lẽ là “cái duyên”. Cả ông và bà ngoại của 2 anh em cũng đều là cựu sinh viên của Trường ĐH Xây dựng và cùng khóa 13; còn chúng em là những tân sinh viên khóa 70”, Duy Anh nói.

Đức Anh và Duy Anh bên bố mẹ. Ảnh: NVCC.

Đức Anh cho hay, việc hai anh em cùng trúng tuyển vào một ngành, thậm chí học chung một lớp tại một trường đại học sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt, đi lại cho đến học tập. “Học cùng ngành và cùng một lớp, chúng em có thể giúp đỡ, giảng giải cho nhau nếu một trong hai chưa hiểu kiến thức ở phần nào đó. Học cùng lớp và tới đây khi đăng ký những tín chỉ giống nhau, việc đi lại cũng sẽ thuận tiện và tiết kiệm hơn khi hai anh em có thể cùng nhau đến trường. Nhà sinh đôi nên chi phí gì cũng thường phải nhân đôi, tốn kém; với tình hình này thì bố mẹ em có lẽ sẽ chỉ phải mua một chiếc xe mà thôi”, Đức Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Đức Anh cho hay, để làm được việc này, cả hai anh em sẽ phải bảo ban nhau cùng quyết tâm để có thể đăng ký được lộ trình các tín chỉ giống nhau. Bởi chỉ cần một trong hai thiếu quyết tâm, việc học theo tín chỉ sẽ “lạc nhịp”.

Sau 1 tuần đi học, Duy Anh cho hay cả hai đều cảm nhận rõ môi trường đại học khác hẳn so với bậc phổ thông. “Chúng em phải tự lập, tự học thay vì như trước đây ở nhà có bố mẹ nhắc nhở, chuẩn bị cho mọi thứ. Cùng đó, lượng kiến thức mới và nhiều hơn. Cũng may có 2 người nên chúng em có thể nhắc nhở lẫn nhau”, Duy Anh chia sẻ.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng trao học bổng cho anh em sinh đôi Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Duy Anh. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Duy Anh cho hay, trước mắt hai anh em sẽ phải tập trung cho việc đăng ký học bổ sung tiếng Anh, bởi ở bậc phổ thông chỉ tập trung học chuyên Pháp.

Cả hai đều xác định sẽ phải tập trung học tập trong những năm đại học và cố gắng hết sức có thể để đạt được kết quả tốt nhất.

“Ông bà ngoại cũng dặn chúng em đỗ vào trường được rồi nhưng phải tiếp tục học tập thực sự nghiêm túc mới có thể vượt qua và tích lũy được nền tảng vững chắc”, Đức Anh chia sẻ.

Mới đây, trong khuôn khổ tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Đức Anh và Duy Anh cũng đã được lãnh đạo Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trao “Học bổng truyền thống HUCE” để động viên các sinh viên có anh chị em cùng học tại trường.