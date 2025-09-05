Trong số 6.500 sinh viên khóa 76 trúng tuyển Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025, có 1 tân sinh viên có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, khi đã vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời để trúng tuyển và tiếp tục theo học đại học. Em là Nguyễn Hữu Phước. Phước không may bị mất cả bố mẹ và 2 chị gái trong vụ tai nạn lật tàu thương tâm xảy ra tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 7 vừa qua. Cả gia đình, chỉ duy nhất Phước may mắn thoát lưỡi hái tử thần.

Mọi thứ như sụp đổ, nhưng được sự động viên của họ hàng, người thân, Phước đã đăng ký và trúng tuyển chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh của trường.

Sáng nay 5/9, em Nguyễn Hữu Phước cùng người cô đỡ đầu của mình tới dự lễ khai giảng tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (trụ sở Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (trái) trao học bổng toàn phần cho em Nguyễn Hữu Phước.

Nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ em Phước có điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải quyết định tặng học bổng toàn phần trị giá 250 triệu đồng; gồm miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng, miễn phí ở nội trú ký túc xá trong toàn bộ thời gian khóa học.

“Hy vọng với học bổng đầy ý nghĩa này, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô và các bạn sinh viên nhà trường sẽ là điểm tựa vững chắc cho em Phước vững bước trên con đường tương lai phía trước. Chúng tôi cũng mong em coi Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải như ngôi nhà thứ hai của mình”, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.