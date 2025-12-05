Anh Lê Minh Tiến (SN 1999, ở xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp), nhân vật trong bài viết: “Con trai tai nạn dập não, mẹ nghèo bán cả gia tài không đủ 20 triệu phẫu thuật”.

Số tiền 79.146.068 đồng bạn đọc giúp đỡ đã được trao cho gia đình anh Tiến

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Tiến sớm nghỉ học đi làm cho một công ty cách nhà 10km. Nhưng vào một chiều tăng ca về muộn, không may anh gặp tai nạn nghiêm trọng, rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, do bệnh tình nặng, anh được chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chạy chữa và sau đó chuyển về bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục điều trị.

Trong quá trình chữa trị, anh Tiến phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, chi phí trung bình khoảng 12 triệu đồng/ngày. Chỉ sau thời gian ngắn, tổng chi phí điều trị của anh đã vượt quá 100 triệu đồng, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Cảm thương hoàn cảnh éo le của anh Tiến, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp anh có thêm chi phí điều trị. Số tiền 79.146.068 đồng, tấm lòng của bạn đọc đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay bà Võ Thị Tuyết Nhung (mẹ anh Tiến).

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, sau một thời gian điều trị tích cực, anh Tiến đã được xuất viện về nhà tiếp tục dưỡng bệnh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù con trai không hoàn toàn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, lúc cười lúc khóc nhưng với gia đình bà Nhung, đó là niềm hạnh phúc lớn khi vợ chồng bà vẫn còn thấy sự hiện diện của con.

Chia sẻ với PV, bà Nhung xúc động nói: “Chúng tôi rất biết ơn các cô chú anh chị, Báo VietNamNet và đội ngũ y, bác sĩ. Sự giúp đỡ này vô cùng ý nghĩa, bởi từ khi con tôi nhập viện chúng tôi không có đồng nào xoay xở. Hầu hết chi phí điều trị đều phải vay mượn và được mọi người yêu thương hỗ trợ”.