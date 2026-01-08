Nếu từng cảm thấy danh mục thiết bị gập ngày càng nổi tiếng của Motorola vẫn thiếu một thứ gì đó thật sự “to lớn”, thì giờ đây khoảng trống đó đã được lấp đầy sau màn công bố Razr Fold đầy mong đợi. Razr Fold là chiếc smartphone gập dạng “book-style” đầu tiên của Motorola, đối thủ trực diện với Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold.

Razr Fold là chiếc smartphone gập dạng “book-style” đầu tiên của Motorola. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, giống như nhiều dự đoán trước đó, sự kiện lần này mới chỉ là một màn “giới thiệu trước”, khi Motorola chưa tiết lộ toàn bộ thông số kỹ thuật quan trọng. Điều đó đồng nghĩa với việc rất có thể phải vài tháng nữa Razr Fold mới chính thức thương mại hóa. Nhưng chỉ với những chi tiết được công bố, chiếc máy này đã đủ khiến giới công nghệ phấn khích.

Những thông số đầu tiên: ít nhưng đủ để gây ấn tượng

Motorola xác nhận Razr Fold sở hữu: Màn hình chính 8,1 inch LTPO độ phân giải 2K, màn hình phụ 6,6 inch, camera chính 50MP dùng cảm biến Sony LYTIA, camera góc siêu rộng kiêm macro 50MP, camera tele periscope 50MP zoom quang 3x, camera selfie ngoài 32MP, camera trong 20MP.

Máy có 2 màu Pantone Blackened Blue (xanh đen) và Pantone Lily White (trắng hoa ly), hỗ trợ bút cảm ứng Moto Pen Ultra.

Dù đây chỉ là “một phần” cấu hình, nhưng đã đủ gây nhiều kỳ vọng. Cả hai màn hình đều nhỉnh hơn một chút so với Galaxy Z Fold 7 (8 inch và 6,5 inch), tạo nhiều không gian trải nghiệm hơn.

Camera chính có thể không sánh được về độ phân giải so với cảm biến 200MP của Samsung, nhưng hệ thống camera còn lại lại cực kỳ đáng gờm khi mỗi cảm biến đều vượt Galaxy Z Fold 7 về megapixel. Điều này chưa chắc đồng nghĩa với chất lượng ảnh vượt trội, nhưng rõ ràng Motorola không hề xem nhẹ cuộc đua nhiếp ảnh trên thiết bị gập cao cấp.

Dù vậy, vẫn còn rất nhiều ẩn số: vi xử lý là gì, RAM bao nhiêu, các phiên bản bộ nhớ, dung lượng pin, tốc độ sạc… tất cả đều chưa được tiết lộ.

Thiết kế: quen thuộc nhưng quyến rũ

Nhìn lướt qua, nhiều người sẽ nói Razr Fold giống Galaxy Z Fold 7. Điều này không sai, nhưng cũng chẳng phải vấn đề.

Ở phân khúc smartphone gập, không phải lúc nào nhà sản xuất cũng có thể “tái phát minh”. Motorola chọn hướng tiếp cận thông minh: giữ tỷ lệ thiết kế mà người dùng đã quen thuộc và yêu thích, sau đó tạo sự khác biệt bằng ngôn ngữ thẩm mỹ và chi tiết tinh tế.

Razr Fold sở hữu khung máy sắc cạnh, màu Lily White nổi bật, còn bản Blackened Blue lại gây ấn tượng với vân họa tiết độc đáo phía sau.

Cụm camera lớn và dày mang dấu ấn rõ ràng của các mẫu Moto gần đây, giúp máy trở nên mạnh mẽ và cao cấp.

Một chi tiết thú vị khác là nút bấm bên hông, được cho là phím truy cập nhanh các tính năng AI. Razr Fold cũng được thiết kế khá mỏng (dù chưa có con số chính thức) và đặc biệt, hỗ trợ bút Stylus Moto Pen Ultra. Đây là lợi thế không nhỏ khi Galaxy Z Fold7 không hỗ trợ bút và Samsung dự kiến chỉ mang trở lại ở Z Fold 8.

Có đáng để mong chờ?

Có nhưng sự kỳ vọng cần đi kèm kiên nhẫn. Razr Fold là thiết bị mà Motorola lẽ ra đã nên ra mắt từ vài năm trước. Dù vậy, “muộn còn hơn không”, đặc biệt khi lần xuất hiện này đủ đậm chất chiến lược.

Razr Fold đánh dấu một bước tiến quan trọng, khi Motorola không còn chỉ là “kẻ chơi phụ” trong thị trường thiết bị gập vỏ sò. Ảnh: Gizmochina

Yếu tố quyết định thành bại lúc này không chỉ nằm ở cấu hình, mà còn là thời điểm ra mắt và giá bán. Nếu Razr Fold kịp xuất hiện vào mùa xuân với giá khoảng 1.500 USD như tin đồn gần đây, Samsung thực sự sẽ phải dè chừng.

Nhưng nếu Motorola chậm trễ đến sau tháng 7, đối thủ trực diện khi đó sẽ là Galaxy Z Fold 8, một chiếc máy được đồn đoán là sẽ mang lại bước nhảy vọt lớn đến mức “khó có thể bị vượt mặt”.

Sự xuất hiện của Razr Fold đánh dấu một bước tiến quan trọng, khi Motorola không còn chỉ là “kẻ chơi phụ” trong thị trường thiết bị gập vỏ sò, mà chính thức đặt chân vào cuộc đối đầu cao cấp nhất, nơi Samsung gần như thống trị suốt nhiều năm.

Dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa lời đáp, Razr Fold đã cho thấy tham vọng rõ rệt: thiết kế cao cấp, hệ thống camera mạnh mẽ, màn hình lớn, hỗ trợ bút và nét cá tính riêng.

Trong lúc chờ thêm thông tin trong vài tháng tới, Razr Fold đã kịp mang đến cảm giác phấn khích, không chỉ vì nó mới, mà vì nó mở ra một cuộc cạnh tranh thú vị trong thế giới smartphone gập cao cấp.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)