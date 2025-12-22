Báo VietNamNet vừa trao số tiền 46.037.000 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ anh Trần Mạnh Nam (ở xóm 14, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “Chồng nguy kịch vì biến chứng sau tai nạn, vợ mang bầu ôm con nhỏ cầu cứu”.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Nam 46.037.000 đồng

Tai ương bất ngờ ập đến vào cuối năm 2024. Khi đang trên đường từ nhà bạn trở về, anh Nam không may gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Suốt gần một năm sau đó, anh trải qua 3 lần điều trị dài ngày, trong đó có phẫu thuật tổn thương não nặng. Những tưởng sau khi xuất viện, mọi chuyện sẽ dần hồi phục, nào ngờ biến chứng cũ lại tái phát, khiến tính mạng anh một lần nữa rơi vào nguy kịch.

Ngày 23/9/2025, anh Nam lên cơn sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp và nguy cơ viêm phổi. Anh phải lọc máu theo chu kỳ mỗi ngày, sự sống hết sức mong manh.

Thời điểm đó, vợ anh - chị Bùi Lệ Giang (SN 2002) đang mang thai tháng cuối, phải chăm con nhỏ 1 tuổi trong cảnh túng quẫn. Thu nhập công nhân ít ỏi của hai vợ chồng giờ không còn. Bố anh Nam làm lao động tự do, tuổi cao, lại mang nhiều bệnh nền; mẹ anh chỉ làm ruộng, sức yếu, chẳng biết bấu víu vào đâu.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ anh số tiền 46.037.000 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị kéo dài, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng, anh Nam đã không qua khỏi.

Bà Mai Thị Sen (mẹ của anh Nam) gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

“Do bệnh tình của Nam quá nặng nên đã không qua khỏi. Chỉ thương các cháu còn quá nhỏ mà đã mồ côi bố. Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình để trang trải chi phí điều trị của Nam trước đây đã vay mượn”, bà Sen chia sẻ.