Elliot Anderson vừa được triệu tập vào danh sách 26 cầu thủ của Anh tham dự World Cup 2006 và sẽ lên đường hội quân cùng "Tam sư".

Trong bối cảnh Michael Carrick muốn tăng cường lực lượng sau sự ra đi của Casemiro, Anderson nổi lên là một trong những mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Elliot Anderson có xu hướng muốn gia nhập Man City hơn MU - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, MU đang đối mặt nguy cơ lớn để vuột mất thương vụ này. Nguồn tin từ BBC Sport tiết lộ, Anderson có xu hướng nghiêng về việc gia nhập đại kình địch Man City.

Lãnh đạo Quỷ đỏ thống nhất quan điểm sẽ không trả giá quá cao, hoặc lao vào cuộc đàm phán kéo dài giành chữ ký chàng tiền vệ 23 tuổi.

Nỗi lo càng gia tăng khi mức phí dành cho Anderson có thể vượt qua con số 105 triệu bảng, tương đương khoản tiền Arsenal chi ra cho thương vụ Declan Rice năm 2023.

Phía Nottingham Forest hy vọng, màn trình diễn của Anderson tại World Cup 2026 sẽ giúp họ tiếp tục nâng giá cầu thủ của mình lên mức cao hơn nữa.

Dù vậy, vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể trong định giá giữa Man City và đội chủ sân City Ground. Thế nên, cơ hội dành cho MU chưa hoàn toàn khép lại.

Mùa bóng vừa qua, Anderson đóng vai trò quan trọng giúp Forest trụ hạng thành công và lọt tới bán kết Europa League.

Anh ra sân 50 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng và đóng góp thêm 5 pha kiến tạo trước khi mùa giải kết thúc cuối tuần qua.