Nhà ĐKVĐ PSG bước vào trận chung kết Champions League 2025/26 với dáng vẻ của một cỗ máy đã được Luis Enrique hoàn thiện gần như tuyệt đối.

PSG không còn phụ thuộc vào hào quang siêu sao như nhiều năm trước, mà hiện tại chơi thứ bóng đá hiện đại, tốc độ và giàu năng lượng bậc nhất châu Âu.

PSG tấn công hiệu quả nhất châu Âu. Ảnh: PSG Inside

Ousmane Dembele bùng nổ trong vai trò thủ lĩnh hàng công, Khvicha Kvaratskhelia mang đến sự hỗn loạn ở biên trái, Vitinha trở thành bộ não điều khiển toàn bộ nhịp chơi.

Bên cạnh họ là Desire Doue có khả năng nổi loạn vượt ràng buộc chiến thuật, Joao Neves đầy năng lượng, hay Willian Pacho vững chắc ở hàng thủ.

Đó là tập thể pressing dữ dội, chuyển trạng thái cực nhanh và có khả năng tạo khác biệt cho trận đấu chỉ trong vài khoảnh khắc.

Phía bên kia, Arsenal là đội bóng có thể xem được tổ chức tốt nhất châu Âu hiện tại.

Sau nhiều năm xây dựng, trung thành với triết lý riêng mặc cho giới chủ đôi khi không hài lòng, Mikel Arteta biến Arsenal thành một hệ thống gần như không có khoảng hở.

Arsenal vô địch Premier League sau 22 năm bằng cấu trúc phòng ngự chắc chắn, khả năng kiểm soát không gian và cường độ pressing đáng sợ.

Declan Rice trở thành trái tim nơi tuyến giữa, William Saliba và Gabriel tạo nên cặp trung vệ khiến mọi hàng công phải dè chừng, Bukayo Saka vẫn là nguồn đột biến lớn nhất trong các trận cầu đỉnh cao.

Nếu PSG dẫn đầu với 44 bàn thắng, thì Arsenal phòng ngự chắc chắn nhất Champions League. “Pháo thủ” chỉ lọt lưới 6 bàn – 4 trong đó là khi David Raya hiện diện trong khung thành, với 9/13 trận sạch lưới.

Đây là trận chung kết của hai triết lý bóng đá hiện đại. PSG đại diện cho sự tự do trong tấn công, cho tốc độ, tính biến hóa và kéo đối thủ vào cuộc đối đầu 1 vs 1. Arsenal đại diện cho tính tổ chức, kỷ luật và sự ổn định gần như tuyệt đối.

Một bên muốn kéo trận đấu vào nhịp độ cao, liên tục pressing và tạo hỗn loạn. Bên kia muốn kiểm soát cấu trúc, bóp nghẹt không gian và chờ thời cơ tung đòn quyết định – nhất là các pha cố định.

Trận chung kết tại Budapest (Hungary) cũng mang theo những câu chuyện riêng đầy cảm xúc.

Arsenal kỷ luật và chắc chắn nhất Champions League, cũng rất đa dạng. Ảnh: AFC

PSG đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương, điều chỉ có Real Madrid làm được trong kỷ nguyên Champions League. Arsenal thì mơ về chiếc cúp danh giá nhất châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Với Mikel Arteta, đây là cơ hội để hoàn tất hành trình đưa Arsenal trở lại đỉnh cao. Ngược lại, người bạn Luis Enrique muốn khẳng định ông đã xây dựng nên phiên bản PSG hoàn thiện nhất lịch sử.

Có thể trận chung kết sẽ được quyết định bởi một khoảnh khắc, của Dembele, Doue, “Kravardona”, Saka, Kai Havertz, hoặc những người tuyến dưới ngư Pacho, Gabriel…

Trong mọi trường hợp, có một điều chắc chắn, đây là cuộc đối đầu xứng đáng nhất cho trận đấu cuối cùng của bóng đá châu Âu mùa này.

Lực lượng:

PSG: Hakimi nhiều khả năng trở lại; Dembele hồi phục.

Arsenal: Ben White chấn thương; Madueke, Mikel Merino và Timber trở lại.

Đội hình dự kiến:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Declan Rice, Kai Havertz; Saka, Gyokeres, Trossard.

Dự đoán: PSG thắng 2-1.