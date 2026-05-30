Cảnh sát buộc phải chặn giữ xe của Sterling vào lúc 9h sáng thứ Năm (28/5), trên đường cao tốc M3 ở Hamphsire.

Tiền đạo 31 tuổi bị bắt giữ sau khi đâm chiếc Lamborghini vào rào chắn đường. Thời điểm gây ra vụ tai nạn, Sterling không đủ tỉnh táo do vẫn còn "phê ma túy".

Cảnh sát tạm giữ cựu tiền đạo Man City vì hành vi lái xe gây nguy hiểm, tàng trữ ma túy loại C và từ chối cung cấp mẫu xét nghiệm.

Do vi phạm lần đầu nên Sterling được tại ngoại trong lúc chờ điều tra thêm.

Hồi đầu năm, Raheem Sterling bị Chelsea thanh lý hợp đồng. Sau đó, anh chuyển sang Hà Lan chơi bóng trong màu áo CLB Feyenoord.

Cảnh sát Hampshire cho biết: "Ngay trước 9 giờ sáng thứ Năm, chúng tôi nhận báo cáo về một chiếc Lamborghini va chạm với rào chắn trên đường cao tốc M3, gần nút giao Minley.

Lái xe là một người đàn ông 31 tuổi, đến từ Berkshire, bị bắt giữ vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng không đủ tỉnh táo do sử dụng ma túy, tàng trữ ma túy loại C và không cung cấp mẫu xét nghiệm.

Anh ta được tại ngoại trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra. Vụ tai nạn không dẫn đến thương vong nghiêm trọng."