Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng là 1 trong những khách mời tham dự sự kiện tổng kết chặng đường phát triển của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại TPHCM.

Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chia sẻ áo dài luôn gắn liền với văn hóa, con người Việt Nam.

Vốn sinh ra ở Huế, bà Xuân Phượng nhớ mãi hình ảnh phụ nữ gắn với tà áo dài, từ người bán cá ở chợ, gánh hàng rong, hay nữ sinh đều mặc trang phục này.

Thời kỳ chiến tranh đến khi hòa bình lập lại, nữ đạo diễn thấy rõ sự đổi mới, phát triển của áo dài. Bà vui mừng vì áo dài qua bao năm tháng không chỉ là trang phục, mảnh vải mà còn tượng trưng cho cái hồn của phụ nữ Việt Nam.

“Sự tồn tại, phát triển của áo dài cho tôi củng cố niềm tin rằng điều gì đẹp, ý nghĩa, đi vào lòng dân tộc sẽ không bao giờ mất đi. Nếu hỏi tôi áo dài là gì, tôi có thể nói đó là niềm tự hào, kiêu hãnh của người Việt Nam”, nữ đạo diễn 97 tuổi nói.

Theo nhịp sống hiện đại, áo dài có những thay đổi phù hợp với từng thời kỳ. Bà Xuân Phượng ủng hộ sự cách tân vì qua đó thể hiện sức trẻ, sự vươn lên và thay đổi.

Nhà văn 97 tuổi mừng vì áo dài phát triển qua từng thời kỳ lịch sử.

Với bà, mặc 1 chiếc áo dài cũng như việc mỗi người hồi tưởng lại món ăn ngày còn thơ bé. Nó không chỉ là ký ức mà còn là văn hóa, tình yêu thương.

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh việc cách tân đôi khi khiến áo dài bị biến tấu, mất đi tinh thần truyền thống, thậm chí gây lố lăng, phản cảm, nữ đạo diễn cho rằng những yếu tố không phù hợp chắc chắn sẽ biến mất theo thời gian.

“Chiếc áo dài ra đời từ rất lâu, khi sự thay đổi không phù hợp, trái với định nghĩa thông thường sẽ tự biến mất. Chúng ta hãy yên tâm rằng sự cách tân nào cũng luôn có chọn lọc”, bà cho biết.

Nhà thiết kế Chu Hồng Anh cho rằng tùy hoàn cảnh mà sự cách tân sẽ được chấp nhận hoặc không. Ở những nơi, sự kiện cần sự nghiêm túc, người mặc phải duy trì tính di sản của áo dài, làm cho vượt hơn tính đương đại.

Còn khi đi chơi, sinh hoạt đời thường, việc phá cách đôi chút cũng là 1 lựa chọn.

Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam TPHCM nhận bằng khen của Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Bà Phùng Thị Thu Thủy, Chủ tịch CLB Di sản Áo dài TPHCM cho rằng 1 trong những trăn trở nhất của những người yêu tà áo dài Việt đó là làm sao để di sản không đứng yên trong tủ kính, ở trong bảo tàng mà phải được thể hiện sống động trong đời sống hôm nay.

Mỗi người cần ý thức làm sao để áo dài giữ trọn vẹn được truyền thống, văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam, đồng thời lan tỏa được đến người trẻ để tình yêu với tà áo dài sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn trong mọi tầng lớp, mọi thế hệ.

“Yêu tà áo dài chính là thể hiện tình yêu đất nước thông qua giữ gìn, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy giá trị của áo dài trong đời sống; tạo sự kết nối và lan tỏa”, bà Thủy phát biểu.

