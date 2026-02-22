

Sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ, nắng vàng như rót mật xuống những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Dù thời tiết oi ả, dòng người vẫn nườm nượp đổ về tham quan, vui chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Ngay từ 8h sáng, khu vực quầy vé đã xuất hiện những hàng người xếp dài chờ mua vé, tạo nên cảnh đông đúc ngay từ sớm.

Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ xếp hàng dài trước cổng kiểm soát vé để vào bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Cảnh đông nghẹt bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Tại khu vực chuồng hươu cao cổ và voi, hàng trăm cánh tay giơ cao điện thoại để ghi lại khoảnh khắc những con thú hiền lành thong thả ăn cỏ. Tiếng trẻ nhỏ reo hò phấn khích hòa cùng tiếng nói cười rộn rã, tạo nên âm thanh đặc trưng của khu vui chơi trong những ngày cao điểm.

Chị Mỹ Hoa, cư dân phường Thủ Đức, cho biết vừa trở lại TPHCM từ quê ở Khánh Hòa vào chiều hôm qua. “Hôm nay tôi tranh thủ trước khi đi làm lại để đưa con đến vườn bách thú vui chơi. Trời nắng gắt nên hai mẹ con dự định ở lại đây đến chiều, sau đó ghé Đường hoa Nguyễn Huệ chụp hình vì hôm nay là ngày cuối”, chị chia sẻ.

Không chỉ đến tham quan, ngắm muông thú, nhiều gia đình còn chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống, mang theo cả một “thế giới ẩm thực” thu nhỏ để cùng nhau quây quần, tận hưởng trọn vẹn ngày vui giữa không gian xanh mát.

Về trưa, giữa cái nắng gay gắt, nhiều gia đình trải bạt, bày biện đồ ăn, trái cây, biến khuôn viên thành một không gian dã ngoại rộng lớn giữa lòng thành phố. Tiếng trẻ nhỏ nô đùa hòa cùng tiếng loa phát thanh và âm nhạc rộn rã, tạo nên bản hòa âm đặc trưng của những ngày Tết phương Nam.

Cách đó không xa, tại Đường hoa Nguyễn Huệ cũng nhộn nhịp trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Linh vật ngựa của Tết Bính Ngọ tiếp tục là tâm điểm, thu hút hàng nghìn lượt khách đến “check-in” dù kỳ nghỉ đã dần khép lại. Dưới cái nắng ban trưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt để ghi lại bức hình ưng ý làm kỷ niệm cho mùa Tết năm nay.

Giữa dòng người tấp nập tại đường hoa Nguyễn Huệ, Bảo Trâm (phường Dĩ An) tranh thủ chọn góc rực rỡ nhất để lưu giữ khoảnh khắc cùng mẹ và chị gái.

Tại cửa ngõ phía Đông, KDL Văn hóa Suối Tiên cũng ghi nhận lượng khách đổ về đông đúc.

Các lối đi chật kín người, dòng khách phải kiên nhẫn nhích từng bước giữa biển người để vừa tận hưởng không khí du xuân, vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua từng khung hình.

Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ chật kín người tắm mát, tiếng hò reo vang rộn cả một góc trời, báo hiệu một ngày hoạt động hết công suất của đội ngũ nhân viên nơi đây.

Không chỉ dưới khu vực hồ nước, các trò chơi cảm giác mạnh và cung đường đi bộ quanh những công trình văn hóa cũng rơi vào cảnh “chân chạm chân”. Dù gương mặt ai nấy lấm tấm mồ hôi dưới cái nóng oi nồng, sự háo hức vẫn ánh lên trong từng ánh mắt, nụ cười.

Với nhiều gia đình vừa trở lại thành phố sau chuyến về quê ngắn ngày, Suối Tiên trở thành “trạm dừng chân” lý tưởng để khép lại kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ trọn vẹn, trước khi nhịp làm việc thường nhật trở lại vào sáng hôm sau.