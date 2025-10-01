Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (1/10), vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sáng 1/10. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10h sáng mai (2/10), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với 20-25km/h, cường độ khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 3/10, vị trí tâm bão vẫn trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines), sức gió tăng thêm 1 cấp, với mức cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Nếu bão vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 11 trong năm 2025.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh lên thành bão, từ ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Đáng lưu ý, trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.