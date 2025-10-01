Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết hiện nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách xa Philippines, đang tồn tại nhiều nhiễu động.

“Nguyên nhân là do thời điểm này, dải hội tụ nhiệt đới đang duy trì hoạt động ổn định ở vĩ độ thấp. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các nhiễu động xoáy hình thành. Những nhiễu động này được xem là “mầm mống” để các áp thấp nhiệt đới hoặc bão có thể phát triển”, ông Khiêm giải thích thêm.

Hoàn lưu bão số 10 Bualoi gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội ngày 30/9, ngập úng diễn ra ở nhiều tuyến đường. Ảnh: VNN

Theo ông Khiêm, hiện có một đến hai nhiễu động như vậy ở ngoài khơi xa và cơ quan khí tượng đang tập trung theo dõi. Khả năng khoảng 50-55% trong vòng một tuần tới, tức là vào khoảng đầu tháng 10, có thể hình thành các áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines. Các hệ thống này có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các nhiễu động này và kịp thời đưa ra thông tin, cảnh báo qua các cơ quan truyền thông", ông Khiêm cho biết.

Đồng thời, sáng nay (1/10), Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ phát bản tin cũng cho biết, trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và giữa Biển Đông hình thành trở lại; sau có khả năng hoạt động mạnh dần, đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông vào ngày 4-5/10. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, khoảng từ ngày 5/10 có khả năng hoạt động mạnh dần.

Miền Bắc lại sắp đối mặt đợt mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (1/10), mưa còn tiếp diễn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng khu vực Hà Nội, sáng và đêm nay vẫn có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; mức nhiệt cao nhất khoảng 31 độ, trời dịu mát.

Cường độ mưa tại miền Bắc có xu hướng giảm dần. Trong khoảng từ ngày 2-5/10, khu vực này sẽ trải qua chuỗi ngày thời tiết tương đối ổn định, ít mưa, có nắng nhẹ, trước khi đón một đợt mưa lớn diện rộng trở lại từ 6-8/10, do tác động của bão.

Tuy nhiên, diễn biến đợt mưa này sẽ phụ thuộc vào tình hình cơn bão ngoài khơi Philippines, có thể vào Biển Đông cuối tuần này. Vì vậy, chính quyền và người dân cần theo dõi các bản tin dự báo cập nhật.

Mùa cao điểm bão

Người dân từ miền Bắc đến Hà Tĩnh đang phải gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10 Bualoi, trong bối cảnh liên tiếp hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan như mưa rất lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo từ nay đến cuối năm, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình Biển Đông mỗi năm có khoảng 4,5 cơn; trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền).

Ông Mai Văn Khiêm nhận định, theo quy luật khí hậu, các cơn bão trong giai đoạn này thường có xu hướng ảnh hưởng đến khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam. Tháng 9 chỉ là giai đoạn đầu mùa mưa bão ở miền Trung, trong khi cao điểm kéo dài từ tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.

Với nền nhiệt bề mặt biển đang ở mức cao, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là điều khó tránh khỏi.