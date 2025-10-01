Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (1/10), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/9 đến 3h ngày 1/10 có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 88,2mm, trạm Chiềng Nơi (Sơn La) 90,5mm, trạm Giao An (Thanh Hóa) 123,4mm, trạm Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154,2mm,…

Dự báo, ngày và đêm 1/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/10, sáng và đêm có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 1/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.