Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều xã như Nghĩa Hành, Tân Kỳ... thuộc huyện Tân Kỳ (cũ), tỉnh Nghệ An đã ngập sâu trong biển nước. Tình hình lũ lụt nghiêm trọng đến mức hàng nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nhiều người dân lâm vào cảnh phải ngủ trên nóc nhà để tránh nước lũ và chờ lực lượng cứu hộ.

Nước ngập nhà dân ở xã Nghĩa Hành. Ảnh: T.Lương

Sáng nay (1/10), ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, xác nhận với PV VietNamNet về tình hình lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn. Kể từ ngày 29/9 đến nay, nước lũ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân. Đặc biệt, 21/21 thôn của xã Nghĩa Hành đều bị ngập sâu, trong đó có nơi nước dâng cao kỷ lục, dao động từ 7-8m.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hành cho biết, công tác thống kê thiệt hại đang gặp nhiều trở ngại. Nguyên nhân là do xã đã mất điện ba ngày qua, dẫn đến điện thoại của các xóm trưởng mất liên lạc vì hết pin và mất sóng. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi nước lũ đổ về nhanh trong tối qua, khiến toàn bộ 21 thôn của xã (với 20.000 nhân khẩu) bị ngập lụt, trong đó 17 thôn đang bị ngập sâu.

Nước ngập nhà, người dân xã Nghĩa Hành phải lên nóc nhà ngủ. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hành, dù địa phương không xuất hiện mưa lớn sau bão số 10, nhưng địa bàn vẫn chìm trong biển nước do sự kết hợp của nước lũ từ thượng nguồn đổ về và việc thủy điện ở Quế Phong xả lũ.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hành, địa phương này có vị trí hiểm yếu khi nằm ở mũi giáp ranh của hai dòng sông lớn là Sông Con và sông Lam, dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, với nhiều điểm sâu tới 8 mét.

Trong đêm qua (30/9), toàn bộ hệ thống từ dân quân, công an... đã được huy động tối đa, làm việc xuyên đêm để cứu dân và di dời người dân khỏi các khu vực trọng yếu. Đối với các thôn, xã đang áp dụng nguyên tắc "bốn tại chỗ" một cách linh hoạt.

Nước lũ lên nhanh gây ngập nhà dân ở xã Nghĩa Hành. Ảnh: CTV

Người dân đưa các cụ già đi sơ tán. Ảnh: CTV

Lãnh đạo xã Nghĩa Hành cho biết nhiều người dân đã phải trải qua đêm trên nóc nhà do nước lũ ngập quá sâu, không còn chỗ trú ngụ.

Trước tình thế này, xã buộc phải kêu gọi: "Bà con nhân dân cần tự cứu lấy chính mình trước bằng mọi giá, sau đó lực lượng chức năng mới có thể đến ứng cứu".

Đồng thời, lãnh đạo xã Nghĩa Hành đề nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp trước diễn biến mưa lũ hết sức nghiêm trọng.

Nhiều người dân xã Nghĩa Hành mắc kẹt trong đêm 30/9. Ảnh: CTV

Tương tự, tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hậu quả của bão số 10 là vô cùng nghiêm trọng. Do nước sông dâng lên quá nhanh, đã có tới 600 ngôi nhà của người dân bị nước lũ nhấn chìm, trong đó rất nhiều nhà bị ngập sâu đến nóc.

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ ở xã Tân Kỳ. Ảnh: CTV

Lãnh đạo xã Tân Kỳ khẳng định đây là một trận lũ lịch sử, với mực nước dâng ngang bằng đỉnh lũ năm 1978, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm: "Do nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân đã không kịp di chuyển đồ đạc, dẫn đến thiệt hại về tài sản là rất lớn".

Theo lãnh đạo xã Tân Kỳ, từ tối 29/9 đến sáng nay, nước lũ trên địa bàn xã đang tiếp tục dâng cao, ngập sâu khoảng 2m so với mặt đường.

Do tình hình diễn biến nhanh, địa phương phải huy động lực lượng để di dời người dân từ 23h tối 29/9. Vị lãnh đạo này cũng giải thích dù địa bàn xã không mưa lớn, nước lũ vẫn dâng cao do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Hiện tại, cơ bản người dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Theo thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, bão số 10 đã gây ra thiệt hại rất lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mưa bão đã cướp đi sinh mạng của 1 người, đồng thời tàn phá nghiêm trọng nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, đã có 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng và con số kỷ lục 19.225 nhà bị tốc mái. Ngoài ra, hơn 2.200 nhà bị ngập sâu trong nước lũ.

Thiệt hại đối với các công trình công cộng cũng rất nặng nề: 43 điểm trường học, 18 cơ sở y tế và 13 trụ sở UBND xã bị tốc mái, hư hỏng. Hệ thống hạ tầng điện lực bị ảnh hưởng nặng nề với hơn 1.100 cột điện gãy đổ và 2 trạm điện hư hỏng, cùng 1 công trình cấp nước sạch bị thiệt hại. Về nông nghiệp, bão đã quét qua làm hư hại hàng ngàn ha lúa, hoa màu, cây trồng và khiến hàng nghìn gia cầm, vật nuôi bị mất.