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Chiều 17/8, dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin mới về đợt mưa lớn từ đêm 17 đến khoảng ngày 21/8 ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Theo đó, từ đêm 17/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kích hoạt đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Bắc Bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Diễn biến đợt mưa lớn

Từ đêm 17/8 đến sáng 20/8: Mưa lớn tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Thời điểm mưa xuất hiện dồn dập nhất là vào khoảng chiều và đêm.

Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài từ đêm 17-21/8. Ảnh: Hoàng minh

Trong hai ngày 20-21/8: Mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Vùng mưa dịch chuyển xuống phía Nam, tập trung tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và đặc biệt mưa nhiều hơn ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị.

Dự báo viên Hồng Vân cho biết tổng lượng mưa tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 tại các khu vực cụ thể như sau: Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi cục bộ vượt 300mm/đợt.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, có mưa liên tiếp. Nguồn: NCHMF

Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị hứng lượng mưa lớn hơn, phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cực ngắn có cường độ lớn, vượt ngưỡng 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết đêm 17 và ngày 18/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn. Đáng chú ý, từ đêm 18 đến ngày 20/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Theo dự báo viên Hồng Vân, mưa lớn diện rộng đợt này nguy cơ cao gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá nguy hiểm tại các sườn dốc thuộc khu vực miền núi.

Trên biển, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông sẽ khiến vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có mưa rào và giông mạnh. Thời tiết biển chuyển xấu, gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khai thác, lưu thông của tàu thuyền.