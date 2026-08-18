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Dự báo viên Trần Như Quỳnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa cập nhật diễn biến mưa lớn tại miền Bắc, Trung Bộ và tác động của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao lên đến 5.000m đang hoạt động mạnh dần, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đón mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm 18/8 đến ngày 21/8.

Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ chiều tối 18/8 đến ngày 20/8 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực trung du Bắc Bộ, mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ở vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối 18/8 đến đêm 19/8 có mưa vừa, mưa to từ 40-90mm, cục bộ trên 150mm.

Từ đêm 20/8, đợt mưa lớn tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, mưa lớn vẫn kéo dài đến hết ngày 21/8 với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc và Trung Bộ, cùng với đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây thời tiết xấu. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, từ chiều tối 19/8 đến ngày 20/8 sẽ có mưa vừa, mưa to phổ biến 40-70mm, cục bộ vượt 120mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ), tiềm ẩn rủi ro rất cao về lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị.

Ngoài ra, ở phía Nam, do gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong chiều tối và đêm 18/8 có mưa rào và rải rác có giông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Biển Đông có áp thấp nhiệt đới

Cùng thời điểm, trên dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa giông, lốc xoáy, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần chú ý theo dõi chặt chẽ để chủ động phòng tránh.