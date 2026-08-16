Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ gây một đợt mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong những ngày tới.

Cụ thể, từ khoảng đêm 17-21/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Thời tiết Hà Nội sắp hứng đợt mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Các địa phương gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được dự báo nằm trong khu vực có lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ trên 450mm/đợt.

Trong khi đó, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn có tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong thời gian xảy ra mưa giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, đồng thời gây ngập úng ở vùng trũng, thấp và các khu vực đô thị.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo xu thế thời tiết trong 10 ngày tới (từ đêm 15/8 đến ngày 25/8):

Từ đêm 15-17/8:

Trước khi bước vào đợt mưa lớn, từ đêm 15-17/8, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày nắng gián đoạn. Riêng ngày 17/8, khu vực này có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn từ đêm 17/8:

Theo nhận định xu thế thời tiết đến ngày 25/8, từ khoảng đêm 17-21/8, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8, mưa giảm, khu vực chuyển sang mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong thời gian từ đêm 17-21/8, dự báo có mưa vừa, mưa to và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 22/8, có mưa rào và giông vài nơi.

Từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng từ ngày 18-20/8, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa rào và giông rải rác.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.