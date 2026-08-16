Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa đề nghị 18 tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn từ đêm ngày 17/8.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cũng có công điện yêu cầu công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

18 tỉnh, thành cần sẵn sàng khẩn trương ứng phó gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ dự báo, chủ động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thuốc men và nhu yếu phẩm tại những nơi có nguy cơ cao.

Lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Nếu không bảo đảm an toàn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua.

Chi tiết lượng mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, từ đêm 17 đến ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Sau đó, từ đêm 18 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, tính chung cả đợt, từ đêm 17 đến hết ngày 21/8, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 16/8, vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm 16/8 tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Tại vùng núi, sườn dốc và khu vực sông, suối nhỏ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao.