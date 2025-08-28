Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (28/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng 28/8. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, theo Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (29/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với sức gió cấp 7, giật cấp 9.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với khoảng 20km/h. Đến 7h ngày 30/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng; cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Trường Sa có gió giật mạnh cấp 7.

Ngày và đêm 29/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2,0–3,5m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; sóng cao 2–4m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Đáng lưu ý, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, một số tỉnh mấy ngày qua đã có mưa rất lớn như Thanh Hóa - Quảng Trị dự kiến sẽ tiếp tục hứng mưa lớn trong đợt này nên nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất. Chính quyền và người dân cần đặc biệt theo dõi các bản tin và chủ động phòng ngừa.