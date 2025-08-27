Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật thời tiết Hà Nội từ sau 14h đến đêm nay (27/8).

Cụ thể, sau hơn 1 ngày mưa tầm tã do ảnh hưởng từ hoãn lưu bão số 5 (Kajiki) và một số hình thế thời tiết nhiễu động, từ sau 14h chiều nay đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa; nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng 29 độ, sau đó giảm dần còn 25-27 độ về chiều tối, trời khá dịu mát.

Đoàn xe tăng thiết giáp đi qua đường Thanh Niên trong lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8. Ảnh: Hoàng Hà

Theo kế hoạch, chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 20h tối nay tại Quảng trường Ba Đình.

Từ sáng sớm, dù trời mưa liên tiếp nhưng hàng trăm người dân đã xếp hàng dọc các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học,… để chờ xem chương trình tối nay.

Tiếp đó, khoảng nửa đêm đến sáng sớm mai (28/8), thời tiết thủ đô có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác.

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.