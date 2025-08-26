Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí vùng áp thấp lúc 13h hôm nay (ngày 26/8) ở vào khoảng 15,5-16,5 độ vĩ Bắc; 123,5-124,5 độ kinh Đông.

Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) trong khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Miền Bắc còn nhiều ngày mưa từ nay đến cuối tháng. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 (Kajiki) đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Trung Lào trong chiều tối nay, nhưng nhiều khu vực ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn còn mưa tầm tã.

Cụ thể, ngày hôm nay (26/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-13h có nơi trên 140mm như: trạm An Lương (Lào Cai) 183.6mm, trạm Chi cục thủy lợi Phú Thọ (Phú Thọ) 158.2mm, trạm Na Mèo (Thanh Hóa) 142.2mm,…

Dự báo, từ chiều tối nay đến trưa mai (27/8), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Chiều tối và và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm; ở khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến cuối tháng 8/2025, miền Bắc còn nhiều ngày mưa.

Nguyên nhân là do, sau đợt mưa do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5 như trên, là sự xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp. Lúc này, mưa có thể xuất hiện đan xen nắng, không phải mưa liên tiếp như khi ảnh hưởng của bão.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thêm về hình thế thời tiết chính những ngày tới. Đó là, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào khu vực Biển Đông vào khoảng ngày 27-28/8.

Dự báo thời tiết các khu vực thời hạn 10 ngày (từ 26/8 - 5/9/2025):

Từ 26-28/8/2025

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm 26 và ngày 27/8: có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa từ đêm 26 đến sáng 27/8 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm 27 và ngày 28/8: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Nghệ An đến Huế: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Từ 28/8 đến 5/9

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng ngày 30/8-2/9, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.