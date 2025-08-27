Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát bản tin 9h sáng 27/8 thông tin về diễn biến mưa ở nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, theo kế hoạch, 20h hôm nay (ngày 27/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau khi bão số 5 (Kajiki) tan - hiện tượng thường được gọi là "rớt bão" - nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và từ Huế đến Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo giông.

Hình ảnh Hà Nội ngập khắp nơi sau mưa do ảnh hưởng bão số 5 sáng 26/8. Ảnh: Thạch Thảo

Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 8h ngày 27/8 có nơi trên 100mm như: Yên Lập (Quảng Ninh) 196.8mm, Cẩm Phúc 2 (Hải Phòng) 197.2mm, Đông Anh (Hà Nội) 125.6mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 120.2mm, Mai Đình (Bắc Ninh) 114.2mm, Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 110.0mm, Khe Lá (Nghệ An) 103.8mm, Núi Thành (Đà Nẵng) 136.6mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 159.8mm,…

Dự báo, trong hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn: >90mm/3h

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn: >70mm/3h.

Từ đêm nay 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ mới có xu hướng giảm.

Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, đêm qua và sáng nay vẫn mưa tầm tã với lượng mưa ghi nhận ở trạm Đông Anh là 125.6mm. Trong hôm nay, theo cập nhật lúc 9h của cơ quan khí tượng, khu vực vẫn nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, sáng nay, tại các điểm úng ngập trên địa bàn thành phố, nước rút rất chậm; mực nước trên hệ thống sông ở ngưỡng rất cao.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nguyên nhân về đợt mưa này, là do tác động cùng lúc của nhiều hình thái thời tiết. Cụ thể, là ngoài hoàn lưu bão số 5, khu vực Hà Nội còn chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và lưỡi áp cao cận nhiệt đới với đới gió đông ẩm lấn mạnh vào miền Bắc.

Theo ông Hưởng, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió đông trên mực 1.500-5.000m, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Cơ quan khí tượng lưu ý, tại các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.