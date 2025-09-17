Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (17/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sắp đi vào Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và di chuyển nhanh hơn với tốc độ 15-20km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 18/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 8 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025.

24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 19/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung

Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam; sức gió tăng thêm, đạt mức cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.