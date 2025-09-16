Biển Đông khả năng xuất hiện 4-5 cơn bão/ATNĐ từ nay đến cuối năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực Giữa Biển Đông có một vùng áp thấp, dự báo trong hôm nay (16/9), vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) với xác suất 60-70%. Tuy nhiên, xác suất mạnh thành bão thấp (dưới 10%). Vùng áp thấp này chủ yếu gây mưa giông, gió mạnh cấp 5-6 trên khu vực Giữa Biển Đông, biển động.

Ngoài ra, dự báo xa hơn trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía Đông khu vực Philippines khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh và có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn đang giám sát và sẽ thông tin trước 3-5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.

Bão/ATNĐ khả năng xuất hiện 4-5 cơn từ nay đến hết năm 2025. Ảnh minh họa: B.Khánh

Trung tâm Dự báo khí tượng cũng vừa đưa ra nhận định khí hậu thời hạn mùa trên cả nước trong 6 tháng tới (10/2025-3/2026). Theo đó, thời kỳ này, ENSO có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt một chu kỳ La Nina.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, các hình thái thời tiết về bão hoặc ATNĐ, không khí lạnh, mưa lũ có nhiều biến động.

Cụ thể, từ tháng 10-12/2025, bão hoặc ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN trên Biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn).

Sau đó, từ tháng 1-3/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông.

Rét đậm xuất hiện từ nửa cuối tháng 12

Cũng thời kỳ dự báo, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025; tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026. Từ tháng 3/2026, không khí lạnh suy giảm dần.

Trước đó, các chuyên gia nhận định, không khí lạnh có thể xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Không khí lạnh hoạt động mạnh trong khoảng tháng 12/2025-2/2026. Ảnh minh họa: Đoàn Bổng

Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, gia tăng vào tháng 1-2/2026 (tương đương so với TBNN).

Về diễn biến mưa lớn, từ tháng 10-11/2025, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ (tập trung nhiều từ Hà Tĩnh đến Huế và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa). Từ tháng 1-3/2026, còn có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông tại khu vực Trung Bộ.

Trong các tháng đầu năm 2026, tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Cụ thể hơn, từ tháng 10-11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước cao hơn so với TBNN từ 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ, ngoại trừ khu vực Tây Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10/2025 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; từ tháng 11-12 có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ. Từ tháng 1-3/2026, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Như vậy, thời tiết cuối năm 2025 được dự báo nhiều diễn biến khó lường. Các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, rét đậm, sương muối có thể tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống.

Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.