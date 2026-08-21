Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Đến 7h sáng nay (21/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ di chuyển rất chậm. Nguồn: VNDMS

Các chuyên gia khí tượng nhận định, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới có khả năng cao mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đồng thời, bão sẽ di chuyển chậm lại, với tốc độ 3-5km/h hướng về đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do bão hầu như ít di chuyển nên khả năng gây mưa lớn kéo dài cho khu vực Đông Bắc Bộ là rất cao.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 22/8, tâm bão ở trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Bắc. Cường độ bão lúc này ở cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ sau đó, bão số 4 tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ vẫn chỉ từ 3-5km/h. Đến 7h ngày 23/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Bắc; cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Trong những ngày này, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Nam, mỗi giờ đi được 3-5km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong những vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo mưa lớn 120mm trong 3 giờ

Do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, đêm qua và sáng nay (21/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi trên 100mm, như các trạm: Ban Hàng Đồi (Phú Thọ) 155mm, Thanh Hà (Hà Nội) 122,8mm, Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa) 109,4mm…

Dự báo, từ hôm nay đến hết đêm mai (22/8), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 120mm trong vòng 3 giờ.

Trong ngày 21/8, khu vực Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.

Người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.