Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (20/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h.

Áp thấp nhiệt đới hướng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ trong 24-48 giờ tới. Nguồn: VNDMS

Các chuyên gia khí tượng nhận định, diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẽ rất khó lường. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển rất chậm, vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc), vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Đến 7h ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Cường độ áp thấp nhiệt đới lúc này tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ chậm khoảng 3-5km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 21/8, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong những vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.