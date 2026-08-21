Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới tiến vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng cao mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trên đất liền, do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, từ gần sáng và ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa lớn trở lại.

Cụ thể, từ ngày 21 đến đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 120mm/3 giờ).

Miền Bắc lại mưa lớn diện rộng, tập trung ở phía Đông Bắc Bộ. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/8, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Cũng trong ngày 21/8, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.

Ngoài ra, ngày và đêm 21/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 21/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc đến tây, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.