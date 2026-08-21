Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (21/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2h ngày 21/8/2026. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia khí tượng nhận định, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới có khả năng cao mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đồng thời, bão sẽ di chuyển chậm lại, với tốc độ 3-5 km/h, tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 22/8, tâm bão trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông Đông Nam, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ).

Trong 24 giờ sau đó, bão số 4 vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất chậm, chỉ từ 3-5km/h. Đến 1h ngày 23/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 100km về phía Đông Đông Nam, cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong những vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, từ gần sáng và ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.