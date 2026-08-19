Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5-10km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 20h ngày 19/8/2026. Nguồn: NCHMF

Như vậy, trong những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển khá chậm, với tốc độ chỉ khoảng 5-10 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ duy trì 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày mai (20/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất chậm, chỉ 3-5km/h. Đến 19h ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-3,5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn dồn dập, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất. Dự báo từ đêm 21/8, đợt mưa lớn này tại các khu vực này mới bắt đầu có xu hướng giảm dần.