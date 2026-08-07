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Sáng nay (7/8), một vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 9h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ; cường độ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5km/h.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ lúc 9h30 ngày 7/8/2026. Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của trường gió Tây và Tây Nam mạnh đang chi phối khu vực Biển Đông, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng Đông đến Đông Nam, ra ngoài Vịnh Bắc Bộ và hướng về khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Nguồn: NCHMF

Tác động chủ yếu của áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới là hiện tượng gió mạnh, sóng lớn, giông, lốc và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.