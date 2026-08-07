Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/8, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần, nhưng nguy cơ sạt lở đất, đá tại các sườn đồi dốc, taluy vẫn ở mức cao do nền đất đã bão hòa nước.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm ở Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh; đêm mưa giảm dần.

Trưa và chiều cùng ngày, Bắc Bộ có lúc hửng nắng, nhiệt độ nhiều nơi tăng lên 31-34 độ, trời khá oi nóng.

Miền Bắc còn mưa lớn cục bộ, ngày nắng. Ảnh: Q.Phong

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/8, có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất tăng lên 33 độ.

Ngoài ra, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Do gió mùa tây nam tiếp tục chi phối, chiều tối và tối 7/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 7/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.