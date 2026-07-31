Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (31/7), khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều tối 31/7-1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; riêng vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Thời tiết miền Bắc mưa giông liên tiếp những ngày đầu tháng 8. Ảnh: Hoàng Minh

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt mưa giông này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong đó, thời kỳ từ ngày 2-10/8, Bắc Bộ được dự báo liên tục xuất hiện mưa giông; cụ thể, từ 2-7/8 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Những ngày cuối của thời kỳ dự báo, mưa có xu hướng giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội, chiều tối 31/7 xuất hiện mưa giông đúng thời điểm tan tầm. Mưa có khả năng kết thúc sau khoảng 2-3 giờ. Trong đêm 31/7 và hai ngày cuối tuần, Hà Nội có thể xuất hiện các đợt mưa giông tương tự.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới xuất hiện mưa giông liên tiếp, trời dịu mát. Nguồn: NCHMF

Nam Bộ giảm mưa cuối tuần, tăng trở lại từ đầu tháng 8

Từ đêm 31/7 đến ngày 2/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và giông vài nơi; riêng đêm 31/7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa có xu hướng giảm cả về phạm vi lẫn cường độ trong hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, đêm 31/7 vẫn còn xuất hiện mưa rào và giông rải rác, một số nơi có thể có mưa to.

Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi.

Nhận định từ đêm 2-10/8, cơ quan khí tượng cho biết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông vài nơi; từ khoảng 4-5/8, mưa có xu hướng gia tăng vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại TPHCM, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo từ 1-10/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ khoảng ngày 5/8 trở đi, mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi hơn, có nơi mưa vừa đến mưa to vào chiều và tối; đêm tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp.