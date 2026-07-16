Theo tiết lộ mới nhất từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg trong bản tin Power On, Táo khuyết sẽ ra mắt mẫu Mac Studio trang bị chip M5 Ultra vào cuối năm nay.

Song song với đó, hãng cũng đang phát triển một phiên bản M7 Ultra có khả năng hỗ trợ tới 1,5TB RAM – mức dung lượng chưa từng xuất hiện trên bất kỳ máy Mac thương mại nào.

Mac Studio M5 Ultra sẽ là bước nhảy vọt về hiệu năng. Ảnh: Wccftech

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phiên bản chip mạnh nhất này có thể sẽ không bao giờ đến tay người dùng phổ thông.

Thay vào đó, nó nhiều khả năng chỉ phục vụ cho các hệ thống AI và trung tâm dữ liệu nội bộ của Apple.

Mac Studio M5 Ultra sẽ là bước nhảy vọt về hiệu năng

Theo Mark Gurman, Apple đang xúc tiến kế hoạch tung ra Mac Studio sử dụng chip M5 Ultra vào cuối năm 2026. Đây sẽ là bản nâng cấp trực tiếp cho Mac Studio M3 Ultra đang được bán trên thị trường.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, M5 Ultra sẽ sở hữu cấu hình cực kỳ ấn tượng với 36 nhân CPU, 80 nhân GPU và hỗ trợ tối đa 768GB bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory).

Đây sẽ là một trong những bộ xử lý mạnh nhất mà Apple từng phát triển dành cho máy tính cá nhân, hướng tới các chuyên gia làm đồ họa 3D, dựng phim 8K, mô phỏng khoa học và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Mac Studio mới có mã nội bộ J246 và sẽ thay thế thế hệ M3 Ultra được Apple giới thiệu vào tháng 3/2025 cùng với dòng chip M4 Max.

Việc Apple phát hành M3 Ultra trước đây từng khiến giới công nghệ khá bất ngờ.

Theo lộ trình phát triển thông thường, nhiều người kỳ vọng Apple sẽ ra mắt M4 Ultra để đồng bộ với các dòng chip M4 khác.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố liên quan đến nguồn cung linh kiện, thời điểm áp dụng quy trình sản xuất mới cũng như chiến lược đặt tên sản phẩm đã khiến Apple quyết định tung ra M3 Ultra thay vì M4 Ultra.

Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Apple phá vỡ chu kỳ nâng cấp quen thuộc của dòng chip Apple Silicon.

Tuy vậy, với M5 Ultra, hãng dường như đang quay trở lại đúng quỹ đạo phát triển thế hệ chip mới.

Apple đang chế tạo máy chủ AI dùng chip M5 Ultra

Không chỉ dành cho Mac Studio, dòng chip M5 Ultra còn được Apple phát triển để phục vụ các máy chủ AI nội bộ.

Theo Gurman, Apple đang xây dựng hệ thống máy chủ sử dụng chip M5 Ultra nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn.

Hiện Apple không kinh doanh máy chủ như Amazon, Google hay Microsoft, vì vậy những hệ thống này gần như chắc chắn chỉ được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của hãng để vận hành các dịch vụ AI.

Đáng chú ý, báo cáo cũng tiết lộ rằng dự án Apple Car bị hủy bỏ đã mang lại những giá trị không ngờ.

Các công nghệ và kinh nghiệm phát triển chip dành cho xe tự lái đã được Apple tái sử dụng để tăng tốc nghiên cứu AI, đặc biệt là tối ưu hóa khả năng xử lý học máy ngay trên phần cứng Apple Silicon.

Điều này cho thấy khoản đầu tư hàng tỷ USD vào Apple Car không hoàn toàn bị lãng phí mà đã trở thành nền tảng cho chiến lược AI thế hệ mới của công ty.

M7 Ultra có thể hỗ trợ tới 1,5TB RAM

Thông tin gây chú ý nhất trong báo cáo là Apple đã bắt đầu phát triển M7 Ultra – dòng chip dự kiến xuất hiện vào khoảng năm 2029.

Theo Gurman, bộ xử lý này có thể hỗ trợ tới 1,5TB RAM hợp nhất, cao gần gấp ba lần mức tối đa 512GB của M3 Ultra và gần gấp đôi giới hạn 768GB được cho là của M5 Ultra.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là dung lượng bộ nhớ lớn chưa từng có trên nền tảng Apple Silicon, đủ sức xử lý các mô hình AI khổng lồ, cơ sở dữ liệu hàng trăm tỷ tham số hay những tác vụ điện toán hiệu năng cao vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các siêu máy tính hoặc máy chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Gurman cũng lưu ý rằng người tiêu dùng có thể sẽ không bao giờ được mua phiên bản M7 Ultra sở hữu 1,5TB RAM này.

Lý do nằm ở chi phí bộ nhớ. Đến thời điểm M7 Ultra ra mắt, thị trường RAM sẽ quyết định liệu Apple có thể thương mại hóa cấu hình cực cao này hay không.

Nếu giá bộ nhớ vẫn ở mức đắt đỏ hoặc chuỗi cung ứng gặp khó khăn, Apple nhiều khả năng sẽ giới hạn dung lượng RAM trên các sản phẩm bán lẻ và chỉ sử dụng cấu hình 1,5TB cho hệ thống AI nội bộ.

(Theo Macworld, Wccftech)