Trong những tuần gần đây, hàng loạt thông tin rò rỉ về Galaxy S27 Ultra đã thu hút sự quan tâm của giới công nghệ. Đáng chú ý nhất là tin đồn cho rằng Samsung sẽ từ bỏ thiết kế camera đặc trưng đã gắn bó nhiều năm, để chuyển sang cụm camera ngang trải dài mặt lưng, tương tự dòng Google Pixel, Galaxy S10 trước đây.

Rất khó có khả năng Galaxy S27 Ultra sẽ có thiết kế như thế này. Ảnh: Sawyer Galox/PhoneArena

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới từ nguồn tin được đánh giá có độ tin cậy cao, những đồn đoán này dường như không phản ánh đúng kế hoạch phát triển thực tế của Samsung. Thay vì một cuộc "lột xác" về ngoại hình, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, với chỉ một vài điều chỉnh nhỏ nhằm tối ưu chi phí sản xuất trong bối cảnh ngành công nghệ đang chịu áp lực lớn từ chuỗi cung ứng.

Tin đồn về cụm camera ngang bị bác bỏ

Theo nguồn tin mới, gần như toàn bộ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Galaxy S27 Ultra sẽ sở hữu cụm camera ngang đều không chính xác. Samsung hiện không có kế hoạch áp dụng thiết kế này cho mẫu smartphone cao cấp tiếp theo của mình.

Thực tế, hãng vẫn đang xem xét một số phương án điều chỉnh thiết kế, nhưng những thay đổi này chủ yếu mang tính tối ưu hóa sản xuất, chứ không phải thay đổi hoàn toàn diện mạo sản phẩm.

Điều này cũng phù hợp với chiến lược thiết kế mà Samsung đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Kể từ dòng Galaxy S22 Ultra, hãng xây dựng bản sắc riêng bằng cách bố trí từng ống kính riêng biệt thay vì đặt trong một mô-đun camera lớn. Thiết kế này đã trở thành dấu ấn nhận diện của dòng Galaxy Ultra và giúp thiết bị nổi bật giữa thị trường smartphone cao cấp.

Nếu thông tin từ nguồn tin nội bộ là chính xác, Galaxy S27 Ultra sẽ có ngoại hình gần như không khác biệt so với Galaxy S26 Ultra.

Samsung được cho là chỉ cân nhắc những điều chỉnh rất nhỏ nhằm giảm chi phí sản xuất. Nguyên nhân xuất phát từ việc ngành công nghệ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện ở một số phân khúc, trong khi giá bộ nhớ tiếp tục tăng mạnh, khiến chi phí sản xuất smartphone cao cấp ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, Samsung buộc phải tìm kiếm những giải pháp giúp duy trì lợi nhuận mà vẫn hạn chế tối đa việc tăng giá bán sản phẩm.

Việc giữ nguyên thiết kế tổng thể thay vì đầu tư phát triển một ngoại hình hoàn toàn mới cũng là một trong những cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất.

Liệu Galaxy S27 Ultra có bị cắt giảm một camera?

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là khả năng Samsung đang cân nhắc loại bỏ một ống kính trên Galaxy S27 Ultra.

Theo nguồn tin, đây được xem là kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nếu Samsung quyết định tối ưu chi phí bằng cách loại bỏ cảm biến mà hãng cho rằng phần lớn người dùng ít sử dụng hoặc không thực sự cần thiết.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra sẽ vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng số lượng camera phía sau sẽ ít hơn thế hệ tiền nhiệm.

Dẫu vậy, hiện chưa có bất kỳ thông tin nào cho biết Samsung sẽ loại bỏ ống kính nào hoặc hãng sẽ bù đắp bằng những cải tiến nào về cảm biến chính, thuật toán xử lý hình ảnh hay khả năng zoom.

Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là một phương án đang được cân nhắc trong quá trình phát triển sản phẩm, chưa phải quyết định cuối cùng.

Ngay cả khi Samsung không mang đến những thay đổi lớn về phần cứng, Galaxy S27 Ultra vẫn được đánh giá sẽ là một trong những smartphone Android đáng chú ý nhất năm 2027.

Các dự đoán cho rằng thiết bị có thể tiếp tục sử dụng viên pin dung lượng 5.000 mAh quen thuộc, trong khi hiệu năng chỉ được cải thiện ở mức vừa phải nhờ thế hệ vi xử lý mới cùng các tối ưu về phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Thực tế, thế mạnh lớn nhất của dòng Galaxy Ultra nhiều năm qua không nằm ở việc thay đổi thiết kế liên tục, mà ở sự ổn định, độ hoàn thiện cao cùng trải nghiệm sử dụng đáng tin cậy. Chính điều đó giúp dòng sản phẩm này luôn giữ vị trí hàng đầu trong phân khúc smartphone Android cao cấp.

Tuy nhiên, nếu Galaxy S27 Ultra chỉ mang đến những nâng cấp nhỏ, nhiều chuyên gia cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn khi được giảm giá sau khi thế hệ mới ra mắt. Đây có thể là phương án có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tốt hơn đối với phần lớn người dùng.

(Theo PhoneArena, TechRadar)