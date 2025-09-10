Hệ điều hành iOS 26 cho iPhone lần đầu được giới thiệu tại WWDC tháng 6, sau đó trải qua 3 tháng thử nghiệm. Phiên bản chính thức sẽ đến tay toàn bộ người dùng iPhone đủ điều kiện trong vài ngày tới, vào ngày 15/9.

Thiết kế Liquid Glass và nhiều tính năng mới

Điểm nhấn lớn nhất trên iOS 26 là giao diện thiết kế Liquid Glass, mang lại hiệu ứng “trong suốt như kính” cho các thành phần giao diện.

Các nút bấm, thanh tìm kiếm và nhiều chi tiết khác trở nên bóng bẩy, cho phép người dùng thấy được lớp nền phía sau.

Liquid Glass không chỉ có mặt trên iOS 26, mà còn xuất hiện đồng bộ trên iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 và tvOS 26.

iOS 26 được phát hành chính thức vào ngày 16/9. Ảnh: The Verge

Ngoài ra, iOS 26 bổ sung nhiều tính năng quan trọng như Live Translation tích hợp Apple Intelligence, hỗ trợ dịch trực tiếp; ứng dụng Điện thoại với giao diện mới và tính năng chặn cuộc gọi rác; Tin nhắn cho phép tạo khảo sát, tuỳ chỉnh hình nền trong cuộc trò chuyện; ứng dụng Games hoàn toàn mới; cập nhật lớn cho Apple Wallet và CarPlay.

Các thiết bị hỗ trợ

iOS 26 sẽ được cài đặt trên loạt thiết bị sau: Toàn bộ iPhone 17 (bao gồm Air, Pro, Pro Max); iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max; iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max; iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max; iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở lên).

Đáng chú ý, bộ ba iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR sẽ không còn nằm trong danh sách hỗ trợ, dù trước đó vẫn chạy được iOS 18. Với những thiết bị này, Apple dự kiến chỉ cung cấp các bản vá bảo mật định kỳ thay vì tính năng mới.

(Theo The Verge, 9to5mac)