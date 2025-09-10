Trong sự kiện Awe Dropping ngày 10/9, Apple đã công bố loạt sản phẩm mới, đáng chú ý nhất là 4 mẫu iPhone 17, gồm: iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử của Apple, thay thế bản Plus.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple

Apple cho đặt trước iPhone 17 từ ngày 12/9 và bán ra từ ngày 19/9 tại Việt Nam. Như vậy, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được mua iPhone 17 – một điều chưa từng có tiền lệ ở các đời iPhone trước đây.

Trên website Apple, công ty đã cập nhật bảng giá các sản phẩm iPhone 17. Cụ thể như sau:

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.